MONCTON, NB, le 7 nov. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Jeff Carr, ministre des Transports et de l'Infrastructure du Nouveau-Brunswick, ont coprésidé une réunion des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables de l'infrastructure afin de discuter de leurs priorités communes et de renforcer leur collaboration.

« La collaboration est essentielle pour construire les infrastructures dont nos collectivités ont besoin pour continuer à se développer et accroître leur résilience. Au cours de la réunion d'aujourd'hui, mes homologues et moi avons discuté de nos objectifs communs et de la prochaine génération de programmes d'infrastructure. Avec nos partenaires d'un océan à l'autre, notre gouvernement continuera de livrer des résultats pour les Canadiens », a déclaré l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités.

La réunion a été l'occasion de renforcer les relations de travail entre les ministres. Ils ont échangé des idées sur la prochaine génération de programmes d'infrastructure à coûts partagés et sur la façon de s'assurer qu'ils répondent aux défis et aux possibilités qui se présenteront au Canada dans les années à venir. Les ministres ont également convenu de l'importance de la souplesse pour que le financement fédéral des infrastructures appuie les priorités régionales, environnementales, économiques et sociales.

« C'est un honneur d'accueillir ces importantes réunions ici au Nouveau-Brunswick, aux côtés du ministre LeBlanc », a déclaré l'honorable Jeff Carr, ministre des Transports et de l'Infrastructure du Nouveau-Brunswick. « En s'appuyant sur les priorités communes dont nous avons discuté aujourd'hui, les ministres provinciaux et territoriaux se réjouissent de la collaboration continue avec nos collègues fédéraux en vue d'obtenir un financement stable et souple à long terme pour nous aider à relever nos défis respectifs en matière d'infrastructure, y compris ceux liés aux changements climatiques et au besoin croissant de résilience des infrastructures. »

Des collectivités de partout au pays ont été touchées par des catastrophes liées au climat au cours des dernières années. Qu'il s'agisse de rivières atmosphériques et de feux de forêt en Colombie-Britannique ou de l'ouragan Fiona dans le Canada atlantique et l'Est du Québec, ces catastrophes naturelles sont de plus en plus fréquentes et graves. Le ministre LeBlanc a souligné le soutien du gouvernement du Canada aux efforts de rétablissement et de reconstruction à la suite de l'ouragan Fiona. De plus, les ministres se sont engagés à renforcer leur collaboration pour la construction d'infrastructures résilientes au climat. Grâce à ces investissements, les collectivités sont plus sûres et peuvent se rétablir plus rapidement après une catastrophe naturelle.

Les ministres se sont engagés à partager de l'information et les meilleures pratiques au cours des prochaines années afin d'atteindre leurs objectifs communs. Ils ont souligné le rôle essentiel que les infrastructures joueront au cours des prochaines décennies pour relever les défis auxquels le Canada est confronté - et créer une économie plus verte et plus résiliente.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

