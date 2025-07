MONCTON, NB, le 24 juill. 2025 /CNW/ - La ministre fédérale des Pêches ainsi que les ministres de l'Est responsables des pêches et de l'aquaculture de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Québec, de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador se sont réunis le jeudi 24 juillet 2025 à Moncton, au Nouveau-Brunswick (N.-B.), pour discuter et collaborer sur les enjeux urgents auxquels sont confrontés les secteurs des pêches et de l'aquaculture de l'Est du Canada.

De gauche à droite: Les Ministres présents sont Zack Bell, ministre des Pêches, du Tourisme, du Sport et de la Culture (Île-du-Prince-Édouard), Lisa Dempster, ministre des Pêches, de la Foresterie et de l’Agriculture (Terre-Neuve-et-Labrador), Joanne Thompson, ministre des Pêches (Canada), Kent Smith, ministre des Pêches et de l’Agriculture (Nouvelle-Écosse), Pat Finnigan, ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches (Nouveau-Brunswick) (Groupe CNW/Canadian Council of Fisheries and Aquaculture Ministers’ Meetings)

Les principaux sujets abordés lors de la réunion comprenaient le renouvellement des programmes de financement, le soutien au secteur de l'aquaculture de l'Est du Canada, l'application de la loi et les activités de pêche non autorisées, la conservation marine, la mise en œuvre du Programme canadien de contrôle de la salubrité des mollusques, les répercussions des maladies MSX et Dermo, une capacité améliorée en sciences dans la prise de décisions, et les ports pour petits bateaux.

Les Ministres ont souligné la nécessité d'améliorer la communication et la collaboration fédérales-provinciales afin de relever efficacement les défis, et de saisir les occasions dans les secteurs des pêches et de l'aquaculture. Ils ont été encouragés par les discussions, et ont ainsi convenu qu'une approche collaborative est nécessaire pour relever les défis complexes et interdépendants, auxquels sont confrontés les secteurs des pêches et de l'aquaculture de l'Est du Canada. La ministre fédérale a exprimé son appui à la compétence provinciale en matière d'aquaculture sur la côte Est. La ministre Thompson a reconnu l'autorité juridictionnelle des provinces sur l'aquaculture dans l'Est du Canada et leur action en faveur d'une industrie de l'aquaculture gérée de manière durable. Elle a également accepté de collaborer avec les provinces afin de définir les priorités pour les ports pour petits bateaux.Les Ministres ont discuté du renouvellement du Fonds des pêches de l'Atlantique (FPA) et du Fonds des pêches du Québec (FPQ), y compris le soutien aux efforts de diversification des marchés de l'industrie face aux réalités économiques changeantes. Ils ont réfléchi au succès des Fonds des pêches, et se sont donc engagés à poursuivre leur coopération pour soutenir le secteur des produits de la mer, en permettant des avancées indispensables en matière d'infrastructure, de recherche, et d'innovation.

Les Ministres ont convenu d'officialiser le forum afin de soutenir plus efficacement l'important secteur des produits de la mer. D'autres discussions sur ce sujet seront cruciales pour aborder les problèmes, auxquels fait face l'industrie dans l'Est du Canada.

Citations

« La réunion des ministres des Pêches et de l'Aquaculture de l'Est a été productive, et je suis optimiste quant à notre engagement à poursuivre notre collaboration pour soutenir la durabilité, la croissance et la diversification du secteur en abordant des priorités clés comme le renouvellement des programmes du FPA et du FPQ, en soutenant les mandats provinciaux en matière d'aquaculture, en relevant les défis de l'industrie comme ceux posés par les maladies MSX et Dermo, et en intensifiant les efforts d'application de la loi pour mettre fin aux activités de pêche illégales. »

L'honorable Kent Smith, ministre des Pêches et de l'Aquaculture de la Nouvelle-Écosse, coprésident provincial de la réunion des MPAE

« Nos pêches sont l'épine dorsale des collectivités rurales et côtières, soutenant les familles et favorisant la prospérité. J'apprécie énormément les points de vue de mes homologues de l'Est et dans le cadre de ce forum, où nous avons trouvé des occasions de collaborer plus étroitement à nos objectifs communs. Ensemble, avec mes collègues, nous soutiendrons des pêches et une aquaculture fortes dans l'Est du Canada. »

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches, coprésidente fédérale de la réunion des MPAE

