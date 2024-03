OTTAWA, ON, le 12 mars 2024 /CNW/ - La mission canadienne en Afghanistan a pris fin il y a 10 ans. Aujourd'hui, nous rendons hommage aux plus de 40 000 Canadiens et Canadiennes en uniforme - y compris les membres des Forces armées canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et des services de police civils - qui ont servi en Afghanistan, ainsi qu'aux centaines de civils et de fonctionnaires du ministère de la Défense nationale et d'Affaires mondiales Canada qui y ont également servi.

À l'occasion de cet anniversaire solennel, nous reconnaissons et remercions les courageux Canadiens et Canadiennes qui ont fièrement servi notre pays en Afghanistan, notamment les nombreux Canadiens qui sont revenus avec des blessures physiques et psychologiques persistantes. Nous continuerons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir ces personnes courageuses et leur famille, qui continuent de vivre avec les importantes répercussions et le lourd héritage de la mission du Canada en Afghanistan.

La mission en Afghanistan demeure le troisième effort militaire en importance du Canada depuis la Première et la Seconde Guerres mondiales. La phase de combat a débuté avec l'opération APOLLO en octobre 2001, alors que les Forces armées canadiennes ont été déployées en Asie du Sud-Ouest pour se joindre aux efforts multinationaux visant à démanteler le régime taliban et à combattre Al-Qaïda.

Par la suite, les Forces armées canadiennes ont été déployées à Kaboul dans le cadre de l'opération ATHENA, au sein de la Force internationale d'assistance à la sécurité, en ayant la mission de fournir un soutien au gouvernement afghan en matière de sécurité, de gouvernance et de développement.

Plus tard, nos forces sont retournées dans la province de Kandahar pour diriger une équipe de reconstruction provinciale dans la ville de Kandahar et pour fournir des forces de combat à l'appui des efforts multinationaux dans le sud de l'Afghanistan.

En 2006, les membres des Forces armées canadiennes ont pris part à de violents combats contre les forces insurgées, notamment lors de l'opération MEDUSA en septembre. Il s'agissait de la plus grande opération de combat du Canada en plus de 50 ans, à laquelle ont participé plus de 1 000 soldats canadiens, américains, afghans et d'autres pays alliés. Douze membres des Forces armées canadiennes ont été tragiquement tués au cours de cette lutte acharnée.

En juillet 2011, les efforts déployés en Afghanistan sont passés d'un rôle de combat à un rôle de formation de l'armée et de la police afghanes dans le cadre de l'opération ATTENTION. Environ 300 membres de la GRC et des policiers provinciaux et municipaux ont travaillé de concert avec les Forces armées canadiennes pour former, établir et encadrer la Police nationale afghane. Les Forces armées canadiennes ont poursuivi ces efforts jusqu'à la fin de notre mission militaire en Afghanistan, en mars 2014.

Notre soutien continu est motivé par nos liens profonds avec l'Afghanistan, notamment avec les personnes qui ont servi à nos côtés pendant plus de deux décennies, et par notre désir de servir le peuple afghan et sa diaspora croissante qui a contribué à renforcer le Canada. En octobre 2023, le Canada a respecté son engagement d'accueillir au moins 40 000 Afghans vulnérables depuis août 2021 et nous continuerons de mettre les Afghans et Afghanes en sécurité.

Aujourd'hui, rendons hommage aux personnes qui ont servi et souvenons-nous des 158 membres des Forces armées canadiennes qui ont été tués au service de leur pays, ainsi que des sept civils canadiens - un diplomate, quatre travailleurs humanitaires, un entrepreneur du gouvernement et un journaliste - qui ont perdu la vie au cours de la mission en Afghanistan. Tout au long de la mission, les familles canadiennes ont joué un rôle essentiel afin de soutenir les troupes outre-mer. Ce soutien se poursuit toujours. Nos pensées accompagnent leur famille et toutes les personnes qui ont été touchées par la mission canadienne en Afghanistan.

