WASHINGTON, le 19 mai 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, et la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng, ont conclu aujourd'hui une visite de deux jours à Washington D.C., où ils ont participé à la toute première conférence nord-américaine sur les semi-conducteurs.

En compagnie de la secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, et la secrétaire à l'Économie du Mexique, Raquel Buenrostro, les ministres ont discuté des façons de renforcer et sécuriser la chaîne d'approvisionnement nord-américaine en semi-conducteurs.

Cette conférence trilatérale de deux jours organisée par la Semiconductor Industry Association et l'Université de l'État de l'Arizona rassemblait des cadres supérieurs de l'industrie et des représentants universitaires et gouvernementaux. Les participants se sont penchés sur l'adaptation de politiques et la hausse des investissements dans la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs en Amérique du Nord, ainsi que sur le perfectionnement de la main-d'œuvre de ce secteur essentiel.

Avant de quitter Washington, la ministre Ng et le ministre Champagne ont également tenu une rencontre bilatérale avec la secrétaire Raimondo pour discuter de sujets d'intérêt commun, y compris les semi-conducteurs, la résilience des chaînes d'approvisionnement, les minéraux critiques et l'intelligence artificielle.

Citations

« Le Canada travaillera avec les États-Unis et le Mexique pour stimuler les investissements dans le but de renforcer et sécuriser la chaîne d'approvisionnement continentale en semi-conducteurs, favorisant ainsi la création de bons emplois ici en Amérique du Nord. En collaborant avec nos voisins nord-américains, nous travaillons à assurer non seulement notre sécurité économique mais aussi notre sécurité nationale. Aujourd'hui, nous entamons un nouveau chapitre dans l'histoire des semi-conducteurs en Amérique du Nord. Le Canada est déterminé à jouer un rôle important pour assurer la résilience de cette chaîne d'approvisionnement stratégique.»

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Les semi-conducteurs sont de plus en plus présents dans notre quotidien, notamment dans les voitures que nous conduisons, les téléphones que nous utilisons et les systèmes de défense nationale qui nous protègent. Le Canada est un chef de file dans ce domaine. Grâce à nos ressources, nos produits de calibre mondial et notre main-d'œuvre talentueuse, nous jouons un rôle clé dans la chaîne d'approvisionnement mondiale en semi-conducteurs. Notre gouvernement s'engage à consolider ce rôle en collaborant étroitement avec ses partenaires des États-Unis et du Mexique pour assurer la croissance et la compétitivité du secteur nord-américain des semi-conducteurs et de la chaîne d'approvisionnement. Cette collaboration est essentielle pour créer de bons emplois, mettre en valeur l'innovation canadienne et stimuler la prospérité économique. »

- La ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng

Faits en bref

Lors du Sommet des leaders nord-américains, en janvier, le Canada s'est engagé à collaborer avec le Mexique et les États-Unis pour stimuler la compétitivité régionale, renforcer les chaînes d'approvisionnement et favoriser les investissements ciblés.

Le Canada est bien intégré aux chaînes d'approvisionnement mondiales en semi-conducteurs et est doté d'atouts importants dans des secteurs spécialisés de la chaîne de valeur, ce qui soutient de nombreux marchés internationaux.

est bien intégré aux chaînes d'approvisionnement mondiales en semi-conducteurs et est doté d'atouts importants dans des secteurs spécialisés de la chaîne de valeur, ce qui soutient de nombreux marchés internationaux. Le Canada possède un avantage comparatif dans la fabrication de dispositifs microélectroniques spécialisés, notamment les semi-conducteurs composés et les capteurs de pointe, et l'on retrouve au pays certaines des seules capacités de conditionnement avancées en Amérique du Nord.

possède un avantage comparatif dans la fabrication de dispositifs microélectroniques spécialisés, notamment les semi-conducteurs composés et les capteurs de pointe, et l'on retrouve au pays certaines des seules capacités de conditionnement avancées en Amérique du Nord. Le Canada est également l'un des pays les plus richement dotés en ressources, en tant que producteur de plus de 60 minéraux et métaux utilisés dans des industries clés. De plus, le Canada possède des réserves et une capacité de production de nombreux minéraux.

Liens connexes

Restez branchés

