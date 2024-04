TROIS-RIVIÈRES, QC, le 24 avril 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral a récemment déposé le budget de 2024 : Une chance équitable pour chaque génération.

Il s'agit d'un plan visant à bâtir un Canada qui fonctionne mieux pour tout le monde, où les jeunes peuvent progresser, obtenir une juste récompense pour leur travail acharné et être en mesure d'acheter leur propre logement - où tout le monde a une chance équitable de mener une bonne vie dans la classe moyenne.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, la ministre du Revenu national, l'honorable Marie-Claude Bibeau, et le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, étaient à Trois-Rivières, au Québec, afin de mettre en lumière les investissements prévus dans le budget de 2024 pour soutenir la création de logements.

Les ministres se sont rendus à l'Université du Québec à Trois-Rivières pour souligner que le budget de 2024 permettra la construction de davantage de logements étudiants grâce à l'assouplissement des conditions d'admissibilité à l'élimination de la TPS sur les nouvelles résidences étudiantes pour les universités, les collèges publics et les administrations scolaires à but non lucratif.

La construction d'un plus grand nombre de logements étudiants bénéficie aux jeunes et garantit un marché de la location équitable pour tous, en réduisant aussi la demande sur l'offre de logements existants dans les communautés adjacentes.

Les ministres ont également eu l'occasion de discuter avec le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, de développement économique dans la région et comment accélérer la construction de logements.

Finalement, les ministres ont participé à une discussion dynamique avec les étudiants de l'Université du Québec à Trois-Rivières pour répondre à leurs questions et leurs préoccupations.

Le budget de 2024 est un plan qui vise à assurer l'équité pour chaque génération.

Premièrement, le budget prévoit des mesures audacieuses pour construire plus de logements. Parce que le meilleur moyen de rendre les prix des logements plus abordables est d'augmenter l'offre, et de le faire rapidement. Le budget présente une stratégie pour rendre disponibles 3,87 millions de nouveaux logements d'ici 2031. Les mesures principales comprennent le lancement du nouveau Plan pour l'usage de terrains publics à des fins résidentielles et du Fonds canadien de protection des loyers, l'amélioration de la Charte hypothécaire canadienne et la création de la nouvelle Charte canadienne des droits des locataires.

Deuxièmement, le budget contribuera à réduire le coût de la vie. Fondé sur le développement transformateur du filet de sécurité sociale du Canada par le gouvernement - des services de garde à 10 dollars par jour, un régime de soins dentaires pour les personnes non assurées au pays, la première phase du régime d'assurance médicaments universel - le budget soutient les efforts que le gouvernement déploie afin de réduire les coûts quotidiens pour la population canadienne. Il s'agit notamment de contribuer à stabiliser les prix des produits alimentaires, de sévir contre les frais indésirables et de réduire les coûts des services bancaires. Le budget de 2024 prévoit également de nouveaux investissements transformateurs, notamment le Programme national d'alimentation scolaire et la prestation canadienne pour les personnes handicapées.

Troisièmement, le budget de cette année fera croître l'économie de manière à ce que tout le monde en profite. Le plan du gouvernement permettra d'accroître les investissements, de rehausser la productivité et d'encourager l'innovation. Il créera des emplois bien rémunérés et intéressants, maintiendra le Canada à l'avant-scène économique et fournira de nouvelles mesures de soutien pour donner à un plus grand nombre de nos meilleurs entrepreneurs et entrepreneuses, et de nos meilleurs innovateurs et innovatrices, les moyens de concrétiser leurs idées. Pour ce faire, les mesures consistent notamment à attirer plus d'investissements dans l'économie carboneutre en élargissant et en instaurant les importants crédits d'impôt à l'investissement dans l'économie. Elles permettront aussi de consolider l'avantage du Canada en tant que chef de file de l'intelligence artificielle, et d'investir dans des subventions de recherche bonifiées qui offriront aux jeunes générations de bons emplois et de nouvelles possibilités. Également, il faut veiller à ce que les Autochtones puissent profiter de cette croissance d'une manière qui leur convient.

Le budget de 2024 rendra également le système fiscal canadien plus équitable en demandant aux plus riches de payer un peu plus, afin que le gouvernement puisse investir dans la prospérité pour chaque génération, et parce qu'il serait irresponsable et injuste de transmettre davantage de dettes aux générations suivantes. Le budget de 2024 est un plan économique responsable qui respecte les objectifs budgétaires décrits dans l'Énoncé économique de l'automne de 2023, et il permet au Canada de maintenir les ratios du déficit et de la dette nette au PIB les plus bas du G7.

« Notre gouvernement est entré en fonction en promettant de renforcer et d'élargir la classe moyenne. Nous avons tenu cet engagement en réduisant la pauvreté, en particulier chez les enfants et les personnes âgées, et en créant des millions de bons emplois. Notre travail n'est pas terminé. Grâce au budget de 2024, nous redoublons d'efforts pour ouvrir la voie à la classe moyenne à des millions de jeunes Canadiens et Canadiennes. Nous construirons davantage de logements et contribuerons à réduire le coût de la vie. Nous dirigerons notre économie vers une croissance qui profite à tout le monde. C'est ce que signifie une chance équitable pour chaque génération. »

- L'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances

« Le budget de 2024 prévoit des investissements importants pour soutenir la création de logements, y compris des logements pour étudiants. Ces mesures auront un impact positif sur les jeunes du Québec, en offrant des opportunités de logement abordable et en stimulant le développement économique local. Nous nous engageons à travailler ensemble pour assurer un avenir prospère pour les jeunes et pour toute la population québécoise. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Notre gouvernement a décidé d'agir et d'investir massivement en logement dans le dernier budget afin d'aider les jeunes, et plus particulièrement les étudiants qui doivent souvent aller étudier loin de la maison familiale. L'annonce d'aujourd'hui permettra de soutenir les établissements scolaires, comme l'UQTR, afin de construire plus de logements pour les étudiants de la Mauricie et ceux qui viennent dans notre région pour y étudier. Nous sommes présents pour les gens de la Mauricie. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Notre gouvernement pose des actions concrètes afin d'accélérer la construction de logements abordables partout au pays. Notre plan pour s'attaquer à la crise du logement cible particulièrement les jeunes, qu'ils soient locataires ou acheteurs, afin de leur permettre de trouver un chez-soi confortable à un prix raisonnable. Avec le budget de 2024, nous mettons en place les mesures nécessaires pour réduire le coût de la vie et les aider à réaliser leur rêve d'acheter leur première propriété. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Revenu national

« Ce matin, l'annonce du gouvernement fédéral aura un impact significatif pour Trois-Rivières, notamment pour les jeunes qui choisiront d'étudier ici et envisageront de s'y établir après leurs études. Les nouveaux logements qui en résulteront contribueront positivement à attirer les talents. Comme dans de nombreuses autres régions, Trois-Rivières est confrontée quotidiennement aux défis de la crise du logement, et cette mesure annoncée offrira également un soutien à nos entrepreneurs dans la construction de nouvelles unités résidentielles. Nous ne pouvons qu'accueillir cette nouvelle avec enthousiasme. »

- Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières

« L'accès à un logement abordable n'est pas un privilège, c'est un droit fondamental. Pour les étudiants, cet enjeu est encore plus crucial. Les résidences étudiantes ne sont pas de simples habitations, elles constituent des piliers essentiels de la réussite académique et du bien-être des jeunes talents. Imaginez un Canada où chaque personne étudiante, qu'elle vienne des quatre coins du globe ou du quartier d'à côté, puisse trouver un foyer abordable et accueillant à proximité de son campus. Ces havres de savoir, disséminés dans les 70 à 100 villes universitaires du pays, deviendraient des pôles d'attraction pour les talents les plus brillants, attirés par la promesse d'un environnement propice à leur réussite. Ils tisseraient des liens indéfectibles entre les étudiants, favorisant l'échange d'idées et l'innovation collaborative. Loin d'être un simple coût, ces investissements sont des catalyseurs de progrès. En attirant des étudiants brillants du monde entier, l'UQTR, et toutes les universités du Québec et du Canada, deviendront des pôles d'innovation et de recherche encore plus dynamiques. »

- Adel Omar Dahmane, vice-recteur aux études et à la formation par intérim de l'Université du Québec à Trois-Rivières

