OTTAWA, ON, le 9 sept. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Mélanie Joly et l'honorable Caroline Wawzonek, coprésidents du Conseil canadien des ministres du tourisme (CCMT), ont tenu une réunion virtuelle fructueuse des ministres du Tourisme du Canada. Le Nouveau-Brunswick n'assistait pas à la réunion en raison du scrutin tenu dans la province.

Au cours des échanges, les ministres ont poursuivi la collaboration et le dialogue constructifs mis en place au sein du CCMT depuis le début de la crise sanitaire de la COVID-19.

Les ministres du CCMT ont reconnu que le secteur des voyages et du tourisme est l'un des plus lourdement touchés par la pandémie en cours. Selon Destination Canada, les dépenses liées au tourisme devraient d'ailleurs être de 43 à 61 % plus faibles en 2020 qu'en 2019. Des collaborateurs, notamment l'Association de l'industrie touristique du Canada, l'Association touristique autochtone du Canada, et Destination Canada, ont présenté une mise à jour des perspectives et des difficultés économiques actuellement éprouvées par les entreprises touristiques. Les ministres ont également salué la récente nomination de Marsha Walden au poste de présidente-directrice générale de Destination Canada et ont exprimé leur enthousiasme à l'idée de continuer à travailler avec l'organisation sous sa direction.

Les ministres ont reconnu le soutien fédéral actuellement en place pour apporter une aide immédiate au secteur du tourisme, notamment le Fonds d'aide et de relance régionale (FARR), la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC), le Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) et la Prestation canadienne d'urgence (PCU). Les ministres ont également reconnu l' éventail de mesures et de programmes que les provinces et les territoires ont mis en place pour soutenir leur secteur touristique respectif.

Les ministres ont salué l'important travail des autorités de santé publique des provinces et territoires. Ils se sont réjouis que la situation permette un redémarrage progressif de l'économie canadienne. Alors que le Canada entre dans cette phase de réémergence avec le retour du tourisme domestique, les ministres invitent les Canadiens à partir à la découverte des nombreuses destinations touristiques du Canada, dans le respect des directives de santé publique en vigueur dans les provinces et territoires du pays. Bien que les ministres continueront d'encourager le tourisme en toute sécurité, ils sont conscients que l'incertitude significative engendrée par la pandémie continuera d'étouffer la demande structurelle dans le secteur touristique pour un certain temps.

Alors que l'industrie s'adapte aux changements occasionnés par la pandémie, les ministres ont discuté de la meilleure manière de positionner les destinations canadiennes en vue de l'éventuelle reprise du marché touristique international, notamment de la capacité concurrentielle de l'industrie et des approches permettant de préserver les avantages stratégiques du pays, pour une phase de relance florissante. Dans cette optique, les membres du CCMT se rallient entièrement derrière le fait que le tourisme constitue un important catalyseur du développement communautaire inclusif et un contributeur de premier plan à la résilience, à l'autonomisation ainsi qu'au développement et à la relance économique des collectivités. Les ministres ont de nouveau insisté sur le concours essentiel du tourisme autochtone dans l'atteinte de ces objectifs.

Les ministres se sont engagés à maintenir un contact régulier pour poursuivre le travail concerté en vue de supporter la réémergence du secteur et une activité touristique exercée sous le signe de la sécurité pour le reste de 2020 et en 2021.

Enfin, les ministres ont remercié le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest d'avoir mené à bien son mandat de coprésident du CCMT, et ont souhaité la bienvenue au gouvernement du Québec à titre de nouveau coprésident.

