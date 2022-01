QUÉBEC, le 20 janv. 2022 /CNW/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

C'est aujourd'hui qu'a eu lieu la rencontre annuelle du Conseil canadien des ministres du Tourisme (CCMT), coprésidée par l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances du Canada, et par Mme Caroline Proulx, ministre du Tourisme du Québec. La rencontre a permis aux ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables du tourisme de s'entendre sur des objectifs communs à poursuivre et de réaffirmer l'importance, pour les gouvernements, de continuer à collaborer et à soutenir le secteur du tourisme pendant la pandémie de COVID-19 et vers la relance.

Au cours de la rencontre, les ministres ont discuté du contexte actuel et des principaux défis auxquels fait face le secteur à court et à plus long terme; plus précisément, mentionnons l'incertitude liée à l'évolution de la pandémie, le niveau de la demande, les défis liés à la main-d'œuvre et le développement des destinations. Les ministres ont également affirmé leur engagement à renforcer la collaboration fédérale-provinciale-territoriale (FPT), au besoin, dans l'élaboration de politiques de relance du tourisme, tout en respectant les compétences des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ainsi que les priorités et les besoins des municipalités.

Les ministres se sont également entendus sur la mise en place rapide d'un plan de travail collaboratif comportant trois éléments clés :

collaborer pour relever les défis liés à la rareté de la main-d'œuvre;

discuter de l'accès aux destinations;

favoriser la croissance économique pour l'ensemble du secteur du tourisme, notamment grâce au tourisme durable, aux événements et aux expériences autochtones.

Les ministres ont noté l'importance de travailler avec les partenaires et les parties prenantes sur leurs territoires respectifs, dans l'objectif de restaurer la confiance des voyageurs au Canada. Ils examineront les progrès réalisés dans le cadre de ce plan de travail tout au long de l'année 2022.

Avec des entreprises touristiques ayant adopté des normes rigoureuses en matière de santé et de sécurité et un des taux de vaccination contre la COVID-19 les plus élevés au monde, le Canada a prouvé qu'il était une destination où les gens peuvent voyager en toute sécurité. La reprise complète de l'économie canadienne inclut la reprise du secteur du tourisme, d'autant plus que les dépenses des visiteurs sont un apport économique clé pour les communautés d'un océan à l'autre.

Citations

« Nous savons que le secteur canadien du tourisme continue d'être l'un des plus touchés par la pandémie de COVID-19 et que l'économie canadienne ne se rétablira pas complètement tant que le tourisme ne l'aura pas fait aussi. Je tiens à assurer tous les Canadiens et Canadiennes du secteur que nous continuerons à soutenir les entreprises face aux défis actuels. Le tourisme est l'affaire de tous, un moteur économique clé dans les collectivités de tout le pays. En tant que ministre fédéral du Tourisme, c'est ma responsabilité de tirer parti des meilleures pratiques et collaborer avec mes collègues à l'élaboration d'un plan de travail pour 2022 et les années à venir. L'économie canadienne ne sera pas complètement rétablie tant que notre secteur touristique ne sera pas complètement rétabli. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« Je suis heureuse d'avoir coprésidé cette importante rencontre pour notre industrie, particulièrement dans le contexte actuel. Le tourisme est un secteur important de l'économie pour toutes les régions du Québec et, dès le début de la pandémie, notre gouvernement a mis en place des mesures robustes pour soutenir l'industrie. Nous allons continuer de poser les gestes nécessaires pour une relance touristique forte et dynamique, et aider nos entreprises et nos travailleurs et à mener notre industrie vers les sommets qu'elle connaissait avant la crise actuelle, un souhait que nous partageons tous. »

- Caroline Proulx, ministre du Tourisme du Québec et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Le tourisme est vital pour notre pays, nos communautés, notre économie et les personnes dont les moyens de subsistance dépendent de son succès continu. Nous sommes conscients des défis permanents auxquels est confronté le secteur du tourisme et nous sommes déterminés à assurer notre rétablissement collectif et notre croissance future en travaillant et en pagayant ensemble. Je suis honorée d'assumer mon nouveau rôle de coprésidente du Conseil canadien des ministres du Tourisme, afin que nous puissions défendre la relance du tourisme dans chaque code postal de notre pays. »

- Melanie Mark, ministre du Tourisme, des Arts, de la Culture et du Sport de la Colombie-Britannique

Faits en bref

La Colombie-Britannique sera la nouvelle coprésidente du CCMT et accueillera la prochaine réunion en 2022.

En 2019, le Canada a connu une année record avec plus de 22 millions de visiteurs étrangers.

Restez branchés

