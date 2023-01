Les ministres Bonnardel et Skeete en tournée de consultations pour renforcer la lutte contre le profilage racial dans les corps de police

MONTRÉAL, le 19 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Dans la foulée des mesures annoncées le 24 novembre dernier pour lutter contre les possibles situations de profilage racial et social dans les différents corps de police, le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, François Bonnardel, et le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, Christopher Skeete, ont rencontré différents groupes concernés par cette question. Ces consultations se sont tenues à Montréal les 17 et 19 janvier.

Celle-ci ont été mises en place rapidement, et visent à bonifier les mesures déjà instaurées et celles à venir. Elles ont permis d'ouvrir les discussions avec les acteurs sur les besoins requis pour améliorer la relation entre les corps policiers et les citoyens.

Citations :

« Cet exercice de consultations a permis de recueillir des pistes de réflexion très prometteuses pour raffermir notre stratégie de lutte contre le profilage racial et s'assurer que les interventions policières se fassent toujours dans le respect de chaque citoyen et citoyenne. En ce sens, nous allons travailler pour améliorer le style, le ton et l'attitude des policiers lors des interventions policières. Je remercie tous les participants, notamment les représentants des corps de police et des communautés culturelles, qui contribuent ainsi à améliorer les conditions des interpellations policières. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Nous avons la ferme volonté de poursuivre nos actions de lutte contre le racisme et de renforcer la relation de confiance entre les corps de police et les personnes issues des communautés diverses. Je remercie tous les groupes rencontrés d'avoir partagé leur expérience et leur expertise sur cet enjeu. Leur contribution est essentielle aux travaux que nous menons actuellement afin d'enrayer le phénomène du profilage racial et social. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

Faits saillants :

Rappelons les principales mesures déjà annoncées par le ministère de la Sécurité publique pour lutter contre les possibles situations de profilage racial et social dans les différents corps de police :

L'implantation d'un mécanisme de collecte de données concernant l'interpellation policière, appuyée par une gestion du changement;



La bonification du programme d'études en techniques policières par l'ajout de 45 heures de formation consacrées aux interventions policières faites auprès des populations issues de communautés culturelles, ethniques et autochtones;



L'élaboration d'une formation sur le profilage racial et social de concert avec l'École nationale de police du Québec, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse ainsi que le Commissaire à la déontologie policière;



Le financement, par le programme normé de soutien à l'innovation et au développement des pratiques exemplaires en matière policière, pour soutenir les projets des corps de police municipaux, y compris des projets visant la lutte contre le profilage racial et social.

Lien connexe :

