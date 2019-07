Les ministres Bennett et D'Amours appuient un dialogue continu ouvert et respectueux

QUÉBEC, le 20 juill. 2019 /CNW/ - La ministre fédérale des Relations Couronne-Autochtones et la ministre provinciale responsable des Affaires autochtones travaillent ensemble et ont offert leur appui conjoint au maire d'Oka et au Grand Chef de la communauté de Kanesatake dans les discussions futures, afin de résoudre les questions en suspens entre les communautés.

Les réunions publiques qui se sont tenues mercredi à Oka ont clairement démontré le désir partagé des personnes concernées de comprendre les faits et de travailler à une résolution qui fonctionne pour tous.

Ensemble, nous tracerons la voie à suivre pour faire progresser la réconciliation et bâtir un avenir meilleur pour tous.

« Notre gouvernement sait que la meilleure façon de régler les griefs historiques est à travers le dialogue et la négociation, et nous travaillons en partenariat avec le Conseil Mohawk de Kanesatake pour trouver des solutions partagées et équilibrées afin de régler leurs revendications. Nous nous engageons à faciliter un dialogue respectueux entre toutes les parties concernées pour faire en sorte que les discussions en cours mènent à des solutions durables dans l'intérêt de toutes les parties concernées. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., c.p., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Un grand pas a été franchi mercredi alors que le maire d'Oka et le Grand Chef de Kanesatake ont tenu des séances d'information qui ont démontré chacun de leur côté que tous souhaitent être informés de façon adéquate et que le dialogue avec les parties intéressées se passe dans le calme, le respect et la paix. Nous continuons d'assurer un dialogue ouvert et respectueux afin de trouver des solutions gagnantes pour tous. »

Sylvie D'Amours

Ministre responsable des Affaires autochtones et députée de Mirabel

