Les millwrights du Local 2182 entérine une première entente avec le consortium Novektra

SAGUENAY, QC, le 25 mars 2026 /CNW/ - Le Local 2182 du Conseil régional des mécaniciens de chantier (MRC) annonce que ses membres, réunis en assemblée spéciale hier soir, ont entériné l'entente de principe conclue avec Novektra, un consortium en énergies renouvelables fondé par EnerServ et le Groupe Industriel AMI. Cette entente survient seulement quelques semaines après que le Tribunal administratif du travail a officiellement accrédité le Local 2182 pour représenter tous les mécaniciens industriels à l'emploi de Novektra.

Cette entente porte sur la convention collective applicable aux millwrights œuvrant pour Novektra dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Réunis en assemblée ce mardi 24 mars, les membres ont pris connaissance des modalités de l'entente avant de se prononcer en faveur de celle-ci à l'unanimité, un résultat exceptionnel qui permet d'envisager avec beaucoup d'optimisme les développements à venir chez Novektra.

« Il s'agit d'un nouveau partenariat qui est une excellente nouvelle pour notre région. L'avenir est prometteur : nous serons partie prenante des grands projets à venir et nous ferons ce qu'il faut pour en assurer la réussite. Les mécaniciens industriels sont au cœur de ces travaux d'envergure » a souligné Sylvain Lapierre, représentant régional du Local 2182.

Ce partenariat s'inscrit dans le cadre d'un projet d'envergure, qui emploie déjà plus de 30 membres du Local 2182 dans la région. Ce nombre est appelé à croître au cours des prochaines années, notamment en raison des besoins liés à l'entretien des turbines, prévu sur un horizon d'au moins six ans.

« Avec un tel appui, cette entente répond manifestement aux attentes de nos membres et ouvre la porte à de belles opportunités dans la région. Elle positionne aussi nos millwrights au cœur de projets structurants en énergies renouvelables pour les années à venir » a affirmé Stéphane Girard, gérant d'affaires du Local 2182 pour l'ensemble du Québec.

Ouvert en mai 2025, le bureau régional du Local 2182 du MRC à Saguenay offre un accompagnement de proximité aux mécaniciens industriels (millwrights) du Saguenay-Lac-Saint-Jean, un soutien adapté aux réalités des chantiers et des entreprises de la région.

À propos du Local 2182

Assurer le plus haut niveau de service et d'expertise, le moins de temps d'arrêt de production et les pratiques de chantier les plus sécuritaires en dotant votre projet de mécaniciens industriels du Local 2182. Nous avons la formation, les compétences et l'expérience nécessaires pour effectuer les travaux en toute sécurité, rapidement et correctement. De l'infrastructure à la fabrication automobile, les mécaniciens industriels du Local 2182 effectuent le genre de travail essentiel à la mission qui fait bouger le monde. Les mécaniciens industriels du Local 2182 reçoivent une formation approfondie pour acquérir une expertise dans des secteurs tels que la manutention, la mécatronique, le pétrole et le gaz, la production d'électricité et les énergies renouvelables.

À propos du Conseil régional des mécaniciens de chantier (MRC)

Le Millwright Regional Council (MRC) est une organisation professionnelle qui fournit des mécaniciens industriels en approvisionnement, en construction, en entretien et en gestion de projet à des clients de diverses industries partout au Canada. Nous offrons des avantages nets importants qui vous permettent d'économiser de l'argent, tels que l'accès aux meilleurs talents du Canada, des possibilités de candidature élargies et une plus grande flexibilité d'embauche tout en réduisant les coûts des ressources humaines. Vous pouvez assurer un haut niveau de production en dotant votre chantier de mécaniciens industriels professionnels qui ont les compétences et l'expérience nécessaires pour effectuer le travail en toute sécurité, rapidement et correctement.

SOURCE Mécanicien industriel, millwright - section locale 2182

Informations : Geneviève Bordeleau, Ryan Affaires publiques, [email protected]