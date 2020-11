Les militaires du Canada honorés au tout premier Souper-hommage virtuel de la Fondation La Patrie gravée sur le cœur, qui a permis d'amasser 850 000 $ de dollars

Au cours de l'événement en ligne, on a présenté des récits personnels sur les répercussions qu'a eues la Fondation, une conversation avec du personnel militaire de partout au pays, une prestation spéciale d'un groupe musical d'anciens combattants ainsi que des messages vidéos de la part de représentants politiques. L'événement a également permis de mettre à l'encan par écrit 50 casques de soldats transformés en œuvres d'art par des artistes canadiens et des membres de la communauté militaire, y compris des anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale résidant au Centre des anciens combattants de Sunnybrook.

Au cœur de l'événement de cette année, il y avait un hommage aux membres des Forces armées canadiennes qui ont participé pendant la pandémie à l'Opération Laser afin d'aider les Canadiennes et les Canadiens vulnérables résidant dans les établissements de soins de longue durée du Québec et de l'Ontario. Le général Jonathan Vance, chef d'état-major de la Défense du Canada, a accepté le prix Patriot qui a été remis à tous les membres des Forces armées canadiennes qui ont joué un rôle crucial dans l'intervention en réaction à la pandémie. On remet tous les ans le prix Patriot à une personne ou un organisme qui a apporté une contribution philanthropique remarquable pour la résilience et le bien-être de la communauté militaire. Compte tenu de la pandémie, le prix a été repensé cette année pour inclure tous les membres des Forces armées canadiennes en reconnaissance de leur courage et de leurs efforts pour soutenir les Canadiennes et les Canadiens pendant une année exceptionnelle.

« Les 1 700 soldats qui se sont rendus dans les établissements de soins de longue durée de l'Ontario et du Québec pour offrir de l'aide en pleine catastrophe l'ont fait malgré les conséquences que cela aurait pu avoir sur leur santé et celle des membres de leur famille parce que c'est ce qu'ils font », a déclaré le chef de la direction de la Fondation La Patrie gravée sur le cœur, Nick Booth. « Nos militaires sont toujours prêts à intervenir au besoin pour protéger le Canada, les Canadiennes et les Canadiens. Il s'agit d'une immense responsabilité et nous leur devons une dette de gratitude qui doit se poursuivre au-delà des célébrations entourant le jour du Souvenir. »

Pour aider la communauté militaire pendant cette crise sanitaire, le Fonds Bell La Patrie gravée sur le cœur - qui appuie des programmes de santé mentale partout au pays - a accordé des subventions à cinq organismes qui fourniront à point nommé du soutien à la santé mentale aux membres des Forces armées canadiennes, aux anciennes combattantes et aux anciens combattants ainsi qu'aux membres de leurs familles pendant la pandémie.

« À Bell, nous sommes immensément fiers de notre partenariat avec la Fondation La Patrie gravée sur le cœur pour soutenir la santé mentale de nos familles de militaires », a déclaré Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause. « Nous remercions toutes celles et tous ceux qui se sont réunis hier soir pour honorer nos militaires et leurs familles. Félicitations aux bénéficiaires du Fonds Bell La Patrie gravée sur le cœur de cette année pour leur travail de soutien aux membres actifs des Forces armées canadiennes, aux anciennes combattantes, aux anciens combattants et à leurs familles en ces temps sans précédent. »

Fondée en 2009, la Fondation La Patrie gravée sur le cœur est devenue un chef de file au Canada en ce qui concerne le soutien de la communauté militaire. La Fondation sensibilise le public aux défis entourant le service militaire et finance des programmes de soutien aux militaires actifs des Forces armées canadiennes, aux anciens combattants et à leurs familles, qui améliorent leur mieux-être, facilitent leur réadaptation et leur guérison, favorisent leur réintégration dans la communauté après leur service et appuient les enfants et les conjoints de ceux et de celles qui ont servi. Depuis sa création, La Patrie gravée sur le cœur a fourni plus de 30 millions de dollars pour financier la recherche innovatrice et le soutien de 925 programmes communautaires à l'échelle du pays, ce qui a aidé à changer la vie de plus de 33 000 militaires, anciens combattants et membres de leurs familles. Pour en savoir plus, consulter www.truepatriotlove.com/fr.

