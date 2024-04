MONTREAL, le 25 avril 2024 /CNW/ - Les Métaux Kitco Inc s'est établie comme une autorité de premier plan dans le secteur des métaux précieux et est désormais reconnue par ses employés comme l'un des meilleurs lieux de travail au Canada.

Les Métaux Kitco Inc a été reconnue comme numéro 43 sur la liste des Meilleurs lieux de travail™ au Canada de cette année.

Les Métaux Kitco Inc a été reconnue comme numéro 43 sur la liste des Meilleurs lieux de travail™ au Canada de cette année.

Cette liste, ainsi que les histoires connexes, paraîtront dans un rapport national spécial le 26 avril 2024, dans The Globe and Mail.

Bart Kitner, président de Les Métaux Kitco Inc, a déclaré que depuis ses débuts, il a été guidé par la vision de faire de l'entreprise un lieu où les employés sont enthousiastes à l'idée de venir travailler. Cet objectif continue d'inspirer des initiatives et des améliorations sur le lieu de travail.

« De grandes idées peuvent être le point de départ, mais c'est une équipe exceptionnelle qui leur donne vie et les maintient viables », a déclaré M. Kitner.

Carmela Tutino, directrice des ressources humaines, a ajouté : « Nous sommes incroyablement honorés de recevoir pour la première fois cette accréditation en tant que numéro 43 des Meilleurs lieux de travail™, car elle reflète le dévouement et la passion de nos employés, dont les efforts combinés façonnent notre culture d'entreprise positive et solidaire. »

La liste 2024 des Meilleurs lieux de travail™ au Canada est compilée par l'Institut Great Place to Work®. Le processus de compétition pour être classé sur cette liste est axé sur les employés et représente de multiples industries et tailles d'organisations. Les classements de la liste sont basés sur les commentaires des employés, qui sont ensuite analysés pour déterminer dans quelle mesure cette expérience est partagée par l'ensemble de la main-d'œuvre. Great Place To Work mesure les différences dans les réponses aux enquêtes entre les groupes démographiques et les rôles au sein de chaque organisation afin d'évaluer à la fois la qualité et la cohérence de l'expérience des employés.

« La concurrence pour obtenir le titre de meilleur lieu de travail au Canada est féroce, avec plus de 900 entreprises en lice. La seule façon d'être reconnu est d'investir dans une expérience employé exceptionnelle, et de faire en sorte que cet objectif soit présent à tous les niveaux de l'organisation. » Nancy Fonseca, vice-présidente principale des services à la clientèle. « Le besoin de grands talents se manifeste dans l'investissement que les entreprises font dans l'expérience des employés, reconnaissant que ce qui est bon pour les employés est bon pour le succès de l'entreprise. »

Cette étude offre une représentation rigoureuse de l'organisation du point de vue de l'employé et un portrait global de la culture du lieu de travail. La liste de cette année tient compte de l'expérience et du sentiment de 330 000 employés, ce qui a un impact sur plus de 600 000 employés canadiens.

À propos de Les Métaux Kitco Inc:

Fondée par Bart Kitner à Montréal en 1977, Les Métaux Kitco Inc est aujourd'hui une entreprise internationale et un chef de file mondial dans l'industrie des métaux précieux. Kitco est l'un des détaillants de métaux précieux les plus reconnus au monde et un fournisseur spécialisé de services d'affinage. Kitco est l'un des rares revendeurs agréés de produits fabriqués par certains des plus prestigieux hôtels des monnaies. L'entreprise propose une vaste gamme de produits en or, en argent, en platine, en palladium et en rhodium à des clients du monde entier. Considéré comme la principale référence en matière de métaux précieux, le site web de Kitco ( www.kitco.com ) est visité quotidiennement par près d'un million de personnes dans le monde. Kitco s'est forgé une solide réputation d'innovateur dans le secteur, en étant la première société de métaux précieux à exercer ses activités en ligne et à créer des informations sur le marché en temps réel, des actualités, des analyses et des applications pour les téléphones intelligents. Kitco a son siège au cœur de Montréal et emploie plus de 130 personnes dans le monde. Bart Kitner reste aujourd'hui président et directeur général de la société qui porte son nom.

À propos de Great Place to Work® :

Great Place To Work® est l'autorité mondiale en matière de cultures d'entreprise à haut niveau de confiance et de performance. Il s'agit d'une société mondiale de recherche et de conseil dont la mission est de construire une société meilleure en aidant les entreprises à transformer leur lieu de travail. Great Place To Work® fournit les repères, le cadre et l'expertise nécessaires à la création, au maintien et à la reconnaissance de cultures d'entreprise exceptionnelles. Au Canada, Great Place to Work® produit des listes de Best Workplace™ spécifiques à l'industrie et à la démographie. Cela fait partie de la plus grande étude annuelle au monde sur le lieu de travail, qui aboutit à une série de listes nationales dans plus de 50 pays, y compris la liste phare de l'étude des 100 meilleures entreprises publiée chaque année dans le magazine Fortune.

