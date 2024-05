Les mesures du ministre de la Santé menacent un équilibre essentiel au bon fonctionnement du réseau

MONTRÉAL, le 2 mai 2024 /CNW/ - Les entreprises de placement de main-d'œuvre indépendante en santé qui collaborent avec le réseau et les établissements de santé depuis maintenant plus de 50 ans se tournent aujourd'hui vers les tribunaux pour qu'ils déclarent invalides certains articles du PL10.

Au lieu de trouver une solution équilibrée et de travailler avec nos entreprises pour encadrer les services offerts par les agences, le gouvernement du Québec a choisi l'option facile de la stratégie politique : refaire sa cote d'amour sur le dos de nos entreprises qui assurent la continuité des services au bénéfice direct de la population, lorsque le réseau en est autrement incapable.

L'interdiction maladroite et désorganisée de recourir aux services de nos entreprises, alors que nos employé(e)s refusent à plus de 70 % de retourner travailler dans le public malgré les pressions indues qu'elles subissent, mènera inévitablement à des bris de service, violant le droit à la vie, à la sécurité et à l'intégrité des Québécois, réelles victimes de ces mesures.

Une fois de plus, les femmes sont les autres victimes de cette situation. En effet, en interdisant au réseau de recourir aux services de nos employé(e)s, majoritairement des femmes, le gouvernement du Québec les condamne à choisir entre abandonner leur profession ou retourner travailler au sein d'un réseau qu'elles ont fui en raison des conditions de travail problématiques qui y règnent. Cette stratégie de nivellement vers le bas de leurs conditions de travail, alors que le réseau dit pourtant vouloir attirer et retenir ces professionnelles, est plus que questionnable.

L'EPPSQ entend aussi dénoncer devant les tribunaux les pouvoirs discrétionnaires octroyés au ministre Dubé qui pourra autoriser le recours aux agences dans des « circonstances exceptionnelles » sans processus d'appel d'offres, ouvrant ainsi grand la porte à des situations de favoritisme, au détriment des contribuables.

« La démarche judiciaire entamée aujourd'hui par l'association est en bonne partie le résultat de l'attitude du gouvernement. N'ayant pas été entendus par le gouvernement, nous n'avons d'autre choix que de nous tourner vers les tribunaux afin de faire valoir le caractère essentiel de notre collaboration avec les établissements du réseau. Depuis plus de 50 ans, nous avons offert au réseau l'agilité et la flexibilité nécessaire pour assurer la continuité des soins et éviter des bris de services partout sur le territoire du Québec. Le PL10 compromet un équilibre essentiel au bon fonctionnement de notre système de santé et visiblement les syndicats ne sont pas prêts à prendre la relève et offrir aux Québécois et aux Québécoises les services que nos entreprises offrent. »

- Patrice Lapointe, président de l'EPPSQ.

« En tant qu'infirmière, femme et mère, je suis devenue entrepreneure, entre autres, parce que je suis interpellée par la situation des professionnelles de soins, majoritairement des femmes, qui aiment profondément leur profession, mais qui ne peuvent plus la pratiquer dans le réseau public pour une multitude de raisons toutes autant valides les unes que les autres. En plus de plonger le réseau dans une situation critique, le PL10 vient remettre en question leur choix légitime, ce que nous ne pouvons pas accepter. »

- Isabelle Lechasseur, vice-présidente de l'EPPSQ.

L'EPPSQ a pour mission de représenter les entreprises de personnel soignant œuvrant dans le réseau de la santé afin de promouvoir et de défendre les intérêts et les valeurs de ses membres. L'association met l'accent sur ce qui nous unit et offre à la société québécoise une approche constructive afin d'aider le réseau de la santé à affronter les enjeux de demain. L'association défend d'une seule voix les valeurs communes de l'ensemble de ses membres, notamment l'intégrité, le respect des plus hauts standards de qualité ainsi que la complémentarité du secteur privé avec le secteur public dans le réseau de la santé.

