Prolongation du recours aux entreprises de placement | Témoignage inébranlable de l'importance de la flexibilité et de la réactivité des entreprises de placement

MONTRÉAL, le 23 août 2024 /CNW/ - Ces derniers mois ont clairement démontré que les parties prenantes du système de santé n'ont pas été en mesure de fournir aux Québécois et aux Québécoises le soutien crucial que les entreprises de placement offrent pour combler les lacunes du système de santé.

Depuis plus de 50 ans, les entreprises de placement de main-d'œuvre indépendante en santé collaborent avec les établissements de santé à travers le Québec. Alors que le vieillissement de la population s'accentue et que les conditions de travail des professionnels de la santé continuent de se dégrader, poussant nombre d'entre eux à quitter leur métier à contrecœur, nos entreprises apportent une solution essentielle. Grâce à l'agilité de leur personnel et leur expertise, elles garantissent la continuité et la qualité des soins là où le réseau public ne parvient pas à répondre à la demande. Elles souhaitent maintenir leur expertise au bénéfice des patients du Québec, et ce, à un coût comparable.

L'annonce faite par le ministre de la Santé sur la prolongation du recours à nos services illustre une fois de plus l'importance de notre rôle dans le système. Comme nous l'avons toujours soutenu, nos équipes apportent une flexibilité et une réactivité indispensables au bien-être des patients partout au Québec. Se priver de nos services compromet un équilibre essentiel et provoque de graves interruptions de services dans plusieurs régions. À preuve, la décision du gouvernement de tenter d'émuler notre modèle d'affaires via une équipe volante publique parle d'elle-même.

Pour parvenir à une solution durable, nous devons travailler tous ensemble dans l'intérêt des patients. Nous sommes convaincus que la solution réside dans un encadrement plus structuré de notre industrie tout en reconnaissant son caractère complémentaire indispensable, plutôt que dans sa suppression.

Comme l'a bien exprimé notre président, M. Patrice Lapointe: « Les entreprises de placement interviennent là où le réseau est défaillant, souvent à des moments cruciaux pour la continuité des opérations des établissements. Ce n'est pas parce que le gouvernement souhaite abolir les casernes de pompiers que soudainement il n'y aura plus d'incendie. »

Des solutions pour mieux encadrer l'industrie

Notre objectif a toujours été d'être un partenaire de soutien complémentaire permettant au réseau de mieux servir la population sur l'ensemble du territoire québécois. Nous réitérons donc notre demande de rencontre avec le ministre de la Santé pour trouver une voie de passage qui garantisse à tous les Québécois, peu importe leur région, un accès à des soins de santé de qualité, sans avoir à parcourir des centaines de kilomètres.

Des solutions simples incluent par exemple la création d'une liste de fournisseurs accrédités par le gouvernement du Québec, l'amélioration de la transparence des contrats publics attribués aux agences par la publication détaillée des heures de consommation de chacune des entreprises à contrat et le rétablissement des standards de qualité dans les appels d'offres publics.

M. Patrice Lapointe a conclu : « Nous sommes toujours prêts à collaborer avec le Gouvernement et l'agence Santé Québec pour instaurer un système qui assure la pérennité et la qualité des soins à tous les Québécois. En attendant, nos membres continuent de fournir des soins de qualité et de pallier les limites du système actuel. »

À propos

L'EPPSQ est le plus important regroupement d'entreprises de personnel soignant au Québec. L'association met l'accent sur une approche constructive afin d'aider le réseau de la santé, et l'ensemble de la population québécoise, à affronter les enjeux d'aujourd'hui et de demain. L'association défend d'une seule voix les valeurs communes de l'ensemble de ses membres, notamment l'intégrité, le respect des plus hauts standards de qualité ainsi que la complémentarité du secteur privé avec le secteur public dans le réseau de la santé.

