Près de la moitié des mères employées sont insatisfaites du soutien de leur organisation pendant le congé de maternité, et un tiers envisagent de quitter leur emploi, ce qui renforce l'impact de la pénalité de la maternité au Canada.

VANCOUVER, BC, le 13 mars 2024 /CNW/ - Maturn, la première organisation au Canada offrant son soutien aux mères ainsi qu'aux entreprises durant la transition du congé de maternité, publie un nouveau rapport développé en collaboration avec Femmes de marque qui présente les conclusions d'un sondage national auprès de plus de 1 000 mères employées, révélant une pénalité significative et omniprésente qu'elles subissent lors de la maternité.

Les mères qui travaillent au Canada signalent de manière indiscutable que les efforts actuels ne parviennent pas à atténuer la pénalité liée à la maternité et à faire progresser l'égalité des sexes en milieu de travail. Près de la moitié des répondantes ont exprimé leur insatisfaction à l'égard du soutien de leurs organisations pendant le congé de maternité, 70 % signalant l'absence de soutien spécifique ou d'accomodements. Un tiers des répondantes ont envisagé de quitter leur emploi en conséquence, soulignant le besoin urgent pour les employeurs d'adopter des stratégies complètes en soutien aux mères.

"Notre étude expose une déception flagrante et une opportunité manquée en milieu de travail", souligne Jen Murtagh, Co-Fondatrice de Maturn. "Les défis pour les femmes pendant le congé de maternité vont au-delà des expériences individuelles ; ils perpétuent les disparités entre les sexes, nuisant autant aux employées qu'aux employeurs. Nous voulons inciter les chef-fes d'entreprises à mettre en œuvre des stratégies qui favorisent un environnement de travail où les mères sont non seulement soutenues, mais peuvent réellement s'épanouir dans leur vie professionnelle et personnelle."

Le rapport de Maturn et Femmes de marque se veut un catalyseur de changement, présentant une feuille de route pour les employeurs, axée sur cinq piliers essentiels pour créer des lieux de travail inclusifs et favorables aux mères.

Opportunités d'avancement de carrière et création d'environnements de travail inclusifs pour les mères: L'étude révèle que 47 % des répondantes ont déclaré qu'un plan global de transition et de communication aurait facilité leur transition vers le congé de maternité et leur retour au travail, et 50 % ont rencontré des difficultés à prouver leur valeur professionnelle après le congé de maternité. Les recommandations incluent des critères objectifs pour la promotion et la rémunération, des programmes de formation complets et des évaluations de performance révisées. Soutien à la santé mentale : Plus de 50 % des femmes ayant répondu au sondage expriment de l'anxiété à l'idée de retourner au travail, soulignant le besoin d'un soutien spécifique à la santé mentale maternelle, comprenant des options de retour progressif au travail, un programme d'accompagnement et des services de soutien professionnels. Des arrangements de travail flexibles : La moitié des répondantes au sondage expriment le besoin d'aide pour jongler entre la maternité et les rôles de direction, soulignant la demande de politiques de travail flexibles telles que des options de travail à distance/hybrides, un retour progressif au travail et une augmentation des jours personnels/familiaux. La crise des garderies : Plus de 60 % estiment qu'un meilleur soutien à la garde d'enfants aurait amélioré leur retour au travail, mettant en évidence le besoin de soutien à la garde d'enfants accessible et abordable, tel que la garde d'enfants payée, les installations de garderie sur site et des ressources de navigation en matière de garde d'enfants. Complément financier au congé de maternité : Avec près de 40 % des répondantes ne recevant aucun avantage de congé de maternité supplémentaire au-delà de l'assurance-emploi, les organisations devraient donner la priorité à la fourniture d'un congé de maternité payé adéquat et de paiements de complément pour atténuer les défis financiers auxquels sont confrontées les nouvelles mères.

"Les recommandations de notre rapport sont un plan directeur pour que les organisations introduisent des changements et façonnent un avenir équitable et inclusif pour toutes", déclare Sonja Baikogli Foley, Co-Fondatrice de Maturn. "Tandis que les femmes dans nos programmes prospèrent, les organisations qui ont adopté ces recommandations constatent également les avantages multilatéraux en termes d'engagement, de culture et de productivité, et font progresser l'équité des sexes."

Eva Hartling, Fondatrice de Femmes de marque, souigne l'impact du rapport : "Cette étude menée par Maturn signale la nécessité d'une réflexion collective. Aborder la pénalité liée à la maternité va au-delà du soutien aux mères ; il s'agit de renforcer les bases mêmes de nos milieux de travail et de nos communautés. C'est un investissement dans un avenir où chacun, indépendamment de son statut parental, peut contribuer de manière significative, ouvrant la voie à une véritable équité des sexes dans nos paysages professionnels."

Maturn et Femmes de marque appellent les organisations, les décideurs politiques et les communautés à adopter les recommandations exposées dans le rapport. En s'attaquant activement à la pénalité liée à la maternité, nous pouvons créer un avenir plus inclusif, équitable et prospère pour les mères employées et la société dans son ensemble.

Pour accéder au rapport complet, visitez : https://maturn.com/maternity-leave-report-2024/

Veuillez noter que le rapport n'est disponible qu'en anglais.

À propos de Maturn

Maturn soutient les femmes et les organisations à l'intersection de la maternité et du leadership. Notre mission est de renforcer les systèmes de soutien pour les mères au travail, favorisant une plus grande progression de carrière, des opportunités de leadership et un changement systémique. Pour en savoir plus : maturn.com.

À propos de Femmes de marque

Nous sommes une agence de conseil stratégique et une plateforme médiatique travaillant de pair avec des leaders innovants pour mettre en avant et accélérer un leadership équitable et inclusif. Femmes de marque transforme la culture du lieu de travail en favorisant l'inclusion et l'équité, offrant ainsi aux femmes et à d'autres leaders sous-représentés un accès à de nouvelles opportunités. Nos services comprennent la communication stratégique, le leadership d'opinion, la production médiatique et la consultation en matière de diversité, d'équité et d'inclusion. Nous organisons également des événements et des ateliers soutenant la réussite des femmes et autres leaders et entrepreneur-es sous-représenté-es. Pour en savoir plus : thebrandisfemale.com.

