Les Mercuriades - L'INDUSTRIE MINIÈRE RÉCOMPENSÉE

QUÉBEC, le 25 mai 2023 /CNW/ - L'Association minière du Québec (AMQ) tient à féliciter chaleureusement trois de ses membres à titre de finalistes dans différentes catégories lors du prestigieux gala Les Mercuriades organisé par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ).

Parmi ces trois finalistes, deux sociétés minières sont ressorties avec les grands honneurs en remportant les convoités trophées Mercure soit :

Minerai de Fer Québec dans la catégorie « Engagement dans la collectivité Sollio Groupe Coopératif » - Grande entreprise;

dans la catégorie « Engagement dans la collectivité Sollio Groupe Coopératif » - Grande entreprise; ArcelorMittal Exploitation minière Canada dans la catégorie « Stratégie d'affaires à succès Ordre des CPA du Québec » - Grande entreprise.

L'AMQ tient également à féliciter Partenariat Canadian Malartic, une compagnie d'Agnico Eagle Ltée et ArcelorMittal Exploitation minière Canada qui se sont distinguées comme finalistes dans la catégorie « Stratégie de développement durable Desjardins ».

Ces performances démontrent une fois de plus tout le dynamisme de l'industrie minière du Québec qui, année après année, se démarque par ses innovations et son désir de se dépasser, tout en étant respectueuse des communautés, des travailleurs et de l'environnement.

Citations

« L'industrie minière du Québec se démarque par son savoir-faire et ses bonnes pratiques sociales et environnementales. Ces prix viennent confirmer que notre industrie se classe parmi les meilleures au monde. Et, nous pouvons en être fiers! Félicitations aux gagnants et finalistes pour leur réel engagement envers le développement d'une industrie moderne, innovante et tournée vers l'avenir.»

- Josée Méthot, Présidente-directrice générale de l'AMQ

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, d'institutions, d'organismes sans but lucratif et de divers partenaires du secteur minier. Fière des 48 187 emplois et des activités totalisant 11,7 milliards de dollars que l'industrie minière a générés au Québec au cours de l'année 2020, l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer une industrie minérale québécoise engagée, responsable et innovante.

SOURCE Association minière du Québec

Renseignements: Source : Martin Bureau, Directeur, Communications stratégiques et affaires publiques, Association minière du Québec, Tél. : (418) 657-2016, poste 110, Courriel : [email protected] ; Renseignements médias : Jade Stefanini, Conseillère, Communications et affaires publiques, Association minière du Québec, Tél. : (581) 398-9535, Courriel : [email protected]