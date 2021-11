KINGSTON, ON, le 24 nov. 2021 /CNW/ - L'Empire Vie, les membres de son personnel et ses retraités ont encore uni leurs forces pour dépasser la cible de leur campagne annuelle en milieu de travail en recueillant 277 153 $ pour les programmes et les agences associées à Centraide partout au Canada.

Le comité a choisi le thème « un avenir meilleur » pour sa campagne nationale afin de refléter le positivisme et l'espoir et d'inspirer le changement.

« Notre campagne annuelle Centraide est devenue une partie très importante de notre culture d'aide et de dons aux collectivités de l'Empire Vie. Cette année, les membres de notre personnel et nos retraités se sont surpassés, affirme Sarah Hogeboom, co-présidente de la campagne. Les programmes et les agences de Centraide ont été des héros au front pendant la pandémie; ils ont fourni des services essentiels et se sont attaqués à plusieurs enjeux importants tels que l'itinérance, la santé mentale et la sécurité alimentaire. Les fonds recueillis dans le cadre de notre campagne en milieu de travail aideront les gens à se remettre sur pied et fourniront les services nécessaires dans nos collectivités. »

La société a offert une contrepartie pour chaque don des membres du personnel et des retraités pour un maximum de 125 000 $. Des évènements spéciaux ont permis d'arrondir le montant final de la campagne. La campagne proposait notamment des rassemblements d'équipe avec des conférenciers provenant d'agences de Centraide, des cours de cuisine virtuels et un encan silencieux en ligne dont les articles ont été donnés par les membres du personnel et les entreprises locales.

« Nous voulons remercier toutes les personnes qui ont soutenu notre campagne en milieu de travail, les formidables membres de notre personnel, nos retraités, les agences et les conférenciers de Centraide qui ont partagé leurs histoires inspirantes de première ligne, ainsi que les entreprises locales qui ont fait don d'articles pour notre encan. Vous avez tous et toutes contribué à bâtir un avenir meilleur », conclut Sarah.

À propos de l'Empire Vie

Fondée en 1923 et filiale de E-L Financial Corporation Limited, l'Empire Vie offre aux Canadiens et aux Canadiennes une gamme de produits individuels et collectifs d'assurance vie et maladie, de placement et de retraite. Sa mission est d'aider les Canadiens et les Canadiennes à obtenir les placements, l'assurance individuelle et l'assurance collective dont ils ont besoin avec simplicité, rapidité et facilité afin qu'ils accumulent un patrimoine, génèrent un revenu et atteignent la sécurité financière. Le 30 septembre 2021, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 19 milliards de dollars. Suivez l'Empire Vie sur les réseaux sociaux avec l'identifiant @EmpireVie ou visitez le www.empire.ca pour obtenir plus de détails.

SOURCE The Empire Life Insurance Company

Renseignements: Laurie Swinton, Directrice, Service des communications, 613 548-1890, poste 3374, [email protected]

Liens connexes

http://www.empire.ca