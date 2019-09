Les membres du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada (CRCIC) approuvent la transition au Collège

BURLINGTON, ON, le 23 sept. 2019 /CNW/ - Les membres du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada (CRCIC) ont approuvé une motion autorisant le CRCIC à devenir un nouvel organisme d'autoréglementation, le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté.

« Grâce à l'approbation de nos membres, nous sommes bien placés pour effectuer la transition vers des normes professionnelles rehaussées pour les consultants en immigration et en citoyenneté et pour les appliquer », a affirmé John Burke, président du conseil d'administration du CRCIC. « Le CRCIC est prêt à assumer ce rôle renforcé et à aider à protéger les Canadiens et les immigrants vulnérables contre la fraude. »

Au printemps 2019, la loi fédérale intitulée Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté (« la Loi sur le Collège ») a obtenu la sanction royale, qui permet au CRCIC de continuer à titre d'organisme professionnel officiel d'autoréglementation des consultants canadiens en immigration et en citoyenneté. Une fois entrée en vigueur, la loi permet au CRCIC, après approbation des membres, de présenter une demande auprès du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté pour devenir le nouveau Collège.

« Le 19 septembre, le vote des membres a soutenu la capacité du CRCIC à devenir le nouveau Collège et à améliorer notre profession », a affirmé John Murray, président et chef de la direction du CRCIC. « Le CRCIC est prêt à effectuer une transition harmonieuse au nouveau Collège aussitôt que possible et à se mettre au travail pour améliorer les services offerts par les consultants. »

Le nouveau Collège aura les pouvoirs accrus d'appliquer la loi, de mener des enquêtes, d'assurer la gouvernance et d'encadrer les consultants en immigration et en citoyenneté partout au Canada et à l'étranger. Ces changements permettront de mieux protéger les Canadiens, les nouveaux arrivants et les consultants réglementés.

À propos du CRCIC

Le CRCIC est l'organisme d'autoréglementation national qui promeut et protège l'intérêt public en encadrant les consultants en immigration et en citoyenneté et les conseillers d'étudiants étrangers réglementés.

Le mandat fédéral du CRCIC découle de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et de la Loi sur la citoyenneté qui stipulent que quiconque fournit des conseils ou des services de représentation en immigration ou en citoyenneté canadienne moyennant des frais ou une autre forme de rétribution doit être membre en règle du CRCIC, d'un barreau canadien ou de la Chambre des notaires du Québec.

Les personnes qui fournissent des services d'immigration et de citoyenneté canadiens à l'étranger sont assujetties au droit canadien même si elles résident à l'extérieur du Canada.

SOURCE Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada (CRCIC)

Renseignements: Amani Singhera, assistante marketing et communications, 289-348-0422

Related Links

1-877-290-5665