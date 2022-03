Les principaux enjeux sont les salaires, les avantages sociaux et le régime de retraite. L'arrêt de travail éventuel touche plus de 3000 ingénieurs de locomotive, chefs de train, agents de train et agents de triage du Chemin de fer Canadien Pacifique.

LAVAL, QC, le 3 mars 2022 /CNW/ - La Conférence ferroviaire de Teamsters Canada (CFTC) a comptabilisé les résultats d'un vote de grève auprès de ses membres au Canadien Pacifique (CP). 3062 bulletins de vote ont été envoyés aux membres, et 96,7 % d'entre eux se sont prononcés en faveur de la grève si nécessaire.

Les principales questions en jeu sont les salaires, les avantages sociaux et le régime de retraite. L'arrêt de travail éventuel touche plus de 3000 ingénieurs de locomotive, chefs de train, agents de train et agents de triage du Chemin de fer Canadien Pacifique.

La CFTC continuera de participer au processus de médiation avec l'aide du Service fédéral de médiation et de conciliation (SFMC) et les prochaines rencontres sont prévues entre le 11 et le 16 mars 2022.

Une grève légale pourrait avoir lieu dès minuit le 16 mars 2022.

Le syndicat des Teamsters représente les intérêts de 125 000 membres au Canada, dont 16 000 oeuvrent dans le transport ferroviaire. Ils et elles sont affiliés-ées à la Fraternité internationale des Teamsters, dont l'effectif syndical est de 1,4 million de membres en Amérique du Nord.

