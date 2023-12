OTTAWA, ON, le 19 déc. 2023 /CNW/ - Les membre de l'Unité 203 de l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) ont déposé une contre-offre à l'employeur, Le Centre d'appui et de prévention (Le CAP) pour répondre à leurs besoins et attentes.

À la suite du refus par les membres de l'Unité 203, le 9 décembre dernier, de l'entente de principe conclue entre l'AEFO et Le CAP, l'équipe de négociation propose une contre-offre qui bonifie des éléments monétaires et non-monétaires de la convention collective. « Nous jugeons que ces ajouts peuvent être bénéfiques pour les membres. Plus de 60 % de nos membres font un salaire annuel à peine plus élevé que 40 000 $ et elles et ils rencontrent des difficultés à joindre les deux bouts. Les ajouts proposés dans cette contre-offre peuvent faire une différence, surtout dans le contexte économique actuel. » déclare Anne Vinet-Roy, présidente de l'AEFO.

Les membres de l'Unité 203 de l'AEFO tendent la main au CAP pour trouver une solution et jugent que leur contre-offre est raisonnable et permettrait de mettre fin à la grève et obtenir rapidement une entente qui soit juste et équitable pour eux. « En refusant la dernière entente de principe, les membres se sont exprimés qu'elle n'était pas suffisamment bonifiée et il est important de les écouter. Nous comprenons que Le CAP reçoit un financement limité, mais nous croyons qu'il a les moyens de prendre les décisions nécessaires pour répondre adéquatement aux besoins des employées et employés, et assurer leur rétention. C'est le bout de chemin que nous demandons au CAP de faire, car nous croyons qu'il est encore possible d'avoir une entente de principe signée au cours des prochains jours. » - conclue Anne Vinet-Roy.

Le CAP n'a pas encore répondu à la contre-offre de l'AEFO.

Les membres de l'Unité 203 poursuivent pour le moment la grève illimitée.

Pour plus d'information sur la grève : Négos 203 - Le CAP - AEFO

L'AEFO compte environ 12 000 membres et représente les enseignantes et les enseignants des écoles élémentaires et secondaires de langue française de l'Ontario, tant catholiques que publiques, en plus du personnel professionnel et de soutien œuvrant dans différents lieux de travail francophones.

Renseignements: Mélanie Routhier Boudreau, Directrice des communications, [email protected], 613 850-6410