Les membres de l'APTS d'Héma-Québec votent en faveur de moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève

QUÉBEC, le 18 mars 2025 /CNW/ - Les membres de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) de la Capitale-Nationale ont voté à 90 % en faveur de moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève, exprimant ainsi leur mécontentement et leur détermination à obtenir de meilleures conditions de travail et le respect de l'employeur.

« Ce résultat écrasant envoie un message clair : les membres de l'APTS à Héma-Québec demandent une reconnaissance à la hauteur de leur engagement ainsi qu'une parité avec les gains consentis aux autres personnes salariées du réseau de la santé », a déclaré Steve St-Onge, représentant national de l'APTS dans la Capitale-Nationale.

Depuis le début des négociations en octobre 2024, onze rencontres formelles ont eu lieu entre l'APTS et Héma-Québec. Toutefois l'offre patronale demeure largement insatisfaisante, avec une augmentation salariale de seulement 12,7 % sur cinq ans.

Avant une bonification potentielle de son offre salariale, la partie patronale exige du syndicat et de ses membres des reculs significatifs à leurs yeux, principalement en ce qui concerne le mécanisme de prise des vacances et les critères d'embauche. L'employeur refuse également de consentir à verser un pourcentage équivalent à celui accordé pour les primes d'inconvénient ailleurs dans le réseau.

Ce vote décisif, soutenu à l'unanimité par la délégation de l'APTS réunie en conseil général, marque une étape importante dans la mobilisation des membres de l'APTS à Héma-Québec. L'organisation reste fermement engagée à défendre leurs intérêts et à poursuivre les discussions afin d'obtenir des conditions de travail à la hauteur de leur contribution essentielle au système de santé.

« En décembre dernier, la ministre Sonia LeBel affirmait vouloir simplifier le processus de négociation parce qu'il était lourd et compliqué. Pourtant, nous nous retrouvons dans une négociation distincte pour des personnes salariées qui occupent les mêmes fonctions que celles du réseau de la santé. Pourquoi ne pas simplement répondre à notre demande initiale : la parité avec le reste du réseau? », a ajouté Steve St-Onge.

À propos de l'APTS

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) regroupe et représente plus de 65 000 membres qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements du réseau. Les membres offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale, de soutien clinique et de prévention, autant de services essentiels à l'ensemble de la population.

