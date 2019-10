Les médecins vétérinaires au Québec sont très préoccupés par l'augmentation des cas d'embonpoint et d'obésité observés depuis quelques années chez les chats et les chiens

Selon le dernier rapport de l'Association for Pet Obesity Prevention, aux États‑Unis, en 2018, 25,7 % des chats et 36,9 % des chiens ont été identifiés comme souffrant de surpoids. Par ailleurs, 33,8 % des chats et 18,9 % des chiens ont été classés comme obèses par leur médecin vétérinaire. Ce qui signifie que 60 % des chats et 56 % des chiens dépassaient leur poids santé. Des chiffres similaires à ce que les médecins vétérinaires observent également au Québec!

Il est clairement démontré que chez les chats et les chiens, un surplus de masse corporel peut occasionner ou accroître de très nombreuses pathologies comme : le diabète, les maladies cardio-vasculaires, les troubles cutanés, le dysfonctionnement du système digestif, les difficultés urinaires, la réduction de l'immunité, les problèmes endocriniens, les ennuis de locomotion et certains cancers.

N'oublions pas que la surcharge pondérale peut aussi accentuer les complications en réponse à certains médicaments ou lors de chirurgies sous anesthésie. Il est même désormais prouvé que l'obésité peut retrancher jusqu'à deux ans l'espérance de vie !

Et comme si ce n'était pas suffisant, en perturbant la santé de votre animal, et indirectement son mieux-être, l'obésité influence aussi grandement son comportement qui peut devenir léthargique, moins enjoué et parfois plus irascible.

Bref, si vous avez des doutes, n'hésitez surtout pas à demander conseil à votre médecin vétérinaire; il est le mieux formé pour établir avec vous le poids santé de votre fidèle compagnon.

Et si malheureusement, comme la majorité des chats et des chiens, votre petit protégé souffre d'un surpoids, il en déterminera les causes, trouvera les moyens de l'enrayer et surtout vous offrira les meilleures solutions afin de prévenir de très gros problèmes !

SOURCE Association des médecins vétérinaires du Québec

