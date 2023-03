LES MÉDECINS DE FAMILLE ONT COLLECTIVEMENT INSCRIT PLUS DE 507 000 PERSONNES

MONTRÉAL, le 10 mars 2023 /CNW/ - Les médecins de famille, sous forme collective, ont inscrit à ce jour plus d'un demi-million de patients depuis la mise en place des mesures prévues dans l'Entente sur l'accessibilité convenue en mai 2022 entre la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) et le ministre de la Santé. En date du 25 février, on parle de 507 594 patients inscrits collectivement. Ces résultats surpassent l'objectif prévu de 500 000 inscriptions collectives au 31 mars prochain, et découlent notamment des Guichet d'accès à la première ligne (GAP), déployés graduellement dans toutes les régions du Québec depuis le printemps dernier.

« L'atteinte de la cible visée de 500 000 inscriptions collectives résulte d'un effort concerté des médecins de famille, avec leurs partenaires du réseau de la santé et le ministre Dubé. Nous le disons depuis longtemps : en raison de la pénurie d'effectifs, les médecins de famille ne peuvent à eux seuls être la solution aux problèmes d'accès en première ligne mais ils font et veulent faire partie de la solution. En voici un exemple concret et éloquent », a déclaré le Dr Marc-André Amyot, président de la FMOQ.

Il est pertinent de rappeler que via l'inscription collective et les GAP, la stratégie déployée consiste à inscrire et assurer le suivi d'une personne par un groupe de médecins de famille (GMF) et d'autres professionnels de la santé, plutôt qu'une inscription individuelle qui repose sur les épaules d'un seul médecin de famille. De plus, fait important à noter, les patients orphelins, toujours par l'entremise des GAP, bénéficient aussi d'un accès amélioré à des rendez-vous, particulièrement dans les GMF - accès réseau (aussi appelés supercliniques).

Malgré les résultats encourageants liés à l'atteinte des objectifs sur le plan des inscriptions et de l'offre de rendez-vous médicaux, les médecins de famille demeurent conscients qu'il reste encore beaucoup à faire pour améliorer l'accès aux soins partout dans le réseau de la santé. Et en ce qui a trait plus spécifiquement à la première ligne de soins, pour y arriver durablement, cela passe inévitablement par une valorisation de la médecine familiale comme choix de carrière auprès de la relève médicale. Avec près de 500 postes de formation non pourvus en médecine de famille au Québec au cours dix dernières années, on parle ici d'une priorité qui doit être incontournable pour l'ensemble de la société québécoise.

« L'inscription collective de ces 507 000 patients et l'offre des consultations médicales allant de pair avec celles-ci ont nécessité beaucoup d'efforts, d'engagements et de sacrifices personnels de la part des médecins de famille et d'une multitude de professionnels de la santé. Nous nous devons d'être fiers collectivement de cet accomplissement. Le chemin positif parcouru au cours des derniers mois nous enseigne toutefois que la valorisation des professionnels soignants, la collaboration et l'innovation portent fruit et demeurent les pistes à suivre si on souhaite améliorer les choses sur le plan de l'accès aux soins », a conclu le Dr Amyot.

