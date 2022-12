LES MÉDECINS DE FAMILLE ONT COLLECTIVEMENT INSCRIT 388 000 PATIENTS EN SIX MOIS

MONTRÉAL, le 6 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Si les médecins de famille ne peuvent pas être l'unique solution aux problèmes d'accès en raison, notamment, d'une pénurie d'approximativement 1000 omnipraticiens au Québec, ils ont toujours vivement souhaité faire partie de la solution. C'est dans cet esprit qu'une entente a été conclue le printemps dernier entre le FMOQ et le MSSS afin que soient mises en place de nouvelles façons de faire dans l'organisation des soins de première ligne pour un accès amélioré et simplifié.

À titre de rappel, cette entente permettait enfin d'aller de l'avant avec de nombreuses mesures novatrices proposées depuis déjà plusieurs mois par la Fédération :

Le déploiement de Guichets d'accès à la première ligne (GAP) fonctionnels dans tout le Québec. Ce déploiement des GAP, quand il sera complété, permettra à plusieurs autres professionnels de la santé d'être la porte d'entrée du système de soins ;

Une inscription et un suivi par un groupe de médecins de famille et d'autres professionnels de la santé, plutôt qu'une inscription individuelle qui repose sur les épaules d'un seul médecin de famille. Les objectifs fixés étaient de 250 000 patients inscrits collectivement au 31 juillet, 375 000 au 31 décembre et 500 000 au 31 mars 2023 ;

; Une meilleure organisation des services qui donnera aux patients orphelins, notamment par l'entremise des GAP fonctionnels, un accès amélioré à des rendez-vous, particulièrement dans les GMF - accès réseau (aussi appelés supercliniques) ;

La mise en place de conditions offrant à la clientèle inscrite auprès d'un médecin l'accès à des rendez-vous rapides (en moins de 72 heures)

Un chantier de réflexion et de révision de l'organisation du travail de première ligne qui revalorisera la pratique de la médecine familiale au Québec. Avec près de 500 postes de résidence en médecine familiale demeurés vacants au Québec depuis 2013. On parle ici d'une priorité incontournable.

Six mois après le début de l'entente, malgré une pénurie d'effectifs significative, des tâches en établissement hospitalier toujours aussi lourdes et des demandes qui explosent actuellement dans tous les milieux de soins, les médecins de famille ont réussi à respecter leur engagement, puisqu'en date du 2 décembre, 388 284 Québécois supplémentaires sont désormais inscrits auprès d'un groupe de médecins, ce qui surpasse déjà l'objectif prévu de 375 000 au 31 décembre prochain. Ce faisant, en dépit de nombreux écueils, les médecins de famille démontrent encore une fois de manière éloquente la hauteur et le sérieux de leur engagement pour améliorer l'accès aux soins de première ligne.

« L'engagement extraordinaire des médecins de famille à inscrire en à peine six mois plus de 388 000 nouveaux patients parle de lui-même et témoigne de leur volonté d'être des acteurs de changement pour qu'un maximum de Québécois, malgré la pénurie de médecins omnipraticiens et de personnel soignant, puisse avoir accès au bon soin au bon moment. Nous sommes fiers de cet accomplissement, surtout dans un contexte où la demande de soins s'accroît comme jamais. Même si nous sommes bien conscients des défis qui demeurent comme citoyens et comme médecins, nous sommes convaincus que de plus en plus de nos concitoyens pourront dans les mois à venir mesurer concrètement les bienfaits du déploiement des GAP et de cette grande vague d'inscription collective », a affirmé le Dr Marc-André Amyot, président de la FMOQ.

