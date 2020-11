Les marchés de Noël pourront accueillir les Québécois : une excellente occasion d'encourager l'achat local!

QUÉBEC, le 11 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, annoncent que les marchés de Noël seront ouverts cette année et invitent la population à aller y encourager les commerçants et artisans locaux.

Avec l'approbation de la Direction générale de la santé publique, les promoteurs de marchés de Noël pourront accueillir le public en s'assurant que les consignes sanitaires sont respectées.

La capacité d'accueil sera déterminée en fonction de l'espace disponible pour assurer le respect de la distanciation entre les personnes de différentes maisonnées. Des mesures devront donc être prises pour informer les visiteurs qu'ils doivent maintenir une distance avec les autres. Il est également recommandé de s'assurer d'une circulation à sens unique pour éviter que les personnes ne se croisent. Un marquage au sol permettra d'indiquer des repères pour le respect du deux mètres entre les personnes. Si les marchés se déroulent à l'intérieur, le port du couvre-visage sera obligatoire. Des stations de lavage de mains ou de désinfection seront accessibles pour les clients.

Pour éviter les attroupements, toute forme d'animation sera à éviter. Il est recommandé d'éviter également les dégustations dans les régions aux paliers d'alerte orange et rouge.

Les promoteurs peuvent se procurer le guide des mesures et consignes à mettre en place auprès du Regroupement des marchés de Noël du Québec.

Citations :

« Je suis enchantée que les Québécois puissent se rendre dans les marchés de Noël cette année. En cette période plus difficile pour certaines de nos entreprises, quelle belle façon d'encourager les commerçants et les artisans de chez nous! Je suis fière que votre gouvernement appuie les marchés de Noël par l'intermédiaire de ses programmes, car ils font rayonner le savoir-faire québécois tout en étant des attractions très appréciées de tous. J'encourage tous les Québécois à aller visiter les marchés de Noël, dans le respect des consignes sanitaires, pour vivre la magie des Fêtes. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« L'ouverture des marchés de Noël est une excellente nouvelle! Nous avons observé un réel engouement pour les produits québécois ces derniers mois. La solidarité des Québécois envers les détaillants, les artisans et les producteurs d'ici contribue de manière significative à la relance de notre économie. Je suis donc convaincu qu'ils seront encore au rendez-vous pour les encourager durant la période des Fêtes. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« Plus que jamais cette année, j'invite les Québécois et les Québécoises à se rendre dans les marchés de Noël afin de profiter des saveurs et des découvertes gourmandes des régions du Québec. Offrir les aliments locaux en cadeau s'avère un geste qui joint l'utile à l'agréable, en contribuant à l'économie régionale. C'est également une excellente façon d'exprimer notre solidarité aux entreprises d'ici qui participent à l'autonomie alimentaire et à la relance économique du Québec. Profitez des marchés de Noël pour vous gâter et pour faire plaisir à vos proches tout en prenant part à la prospérité de votre communauté. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Lien connexe :

quebec.ca/coronavirus

Liens connexes

