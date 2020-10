Le ratio de solvabilité médian d'Aon passe à 99,0 %

TORONTO, le 1er oct. 2020 /CNW/ - Aon plc (NYSE : AON) un fournisseur mondial important d'une vaste gamme de solutions pour la gestion du risque, des régimes de retraite et des programmes de santé, publie aujourd'hui les résultats de son sondage du troisième trimestre sur le ratio de solvabilité médian. Après la reprise des marchés financiers au deuxième trimestre de 2020, la solvabilité des régimes de retraite à prestations déterminées canadiens continue de s'améliorer depuis le 30 juin, gagnant 3,6 points de pourcentage pour s'établir à 99,0 % au 30 septembre.

« Les derniers mois ont probablement été le calme avant la tempête avec plusieurs risques à l'horizon, comme la possibilité d'une nouvelle augmentation des cas de COVID-19 pendant l'hiver et une réduction des programmes d'aide gouvernementaux, a déclaré Erwan Pirou, directeur des placements pour Placements Aon Canada. Les rendements des obligations à long terme sont à des niveaux historiquement bas à la suite de l'intervention des banques centrales et les clients pourraient vouloir revoir leur durée. De nombreux clients cherchent maintenant à savoir si leur mandat de placements fondés sur le passif (LDI) est toujours efficace pour se protéger d'une augmentation du passif due à la baisse des taux. »

« Le rebond a été assez remarquable depuis la fin du premier trimestre et nous sommes presque revenus à un statut de provisionnement complet. La différence majeure est que les taux d'intérêt sont en baisse et qu'une grande partie de l'amélioration a été basée sur le rendement des actifs à rendement. Si ces changements interviennent, nous pourrions revenir aux niveaux de provisionnement observés au début de l'année, a déclaré Claude Lockhead, associé exécutif des Solutions pour la retraite chez Aon. Il est encore possible de réduire ou d'éliminer le risque et de se préparer à un éventuel ralentissement. Beaucoup d'outils sont disponibles maintenant, mais la période pour adopter ces mesures est courte en ces temps instables. Plus que jamais, il est temps d'agir maintenant. »

Quelques données importantes :

Le ratio de solvabilité médian d'Aon a augmenté à 99,0 %, en hausse par rapport aux 95,4 % de la fin du deuxième trimestre de 2020.

Les rendements des obligations canadiennes de référence à 10 ans ont connu une hausse de 5 points de base au troisième trimestre, tandis que les rendements des obligations à long terme ont augmenté de 12 points de base. Le passif médian a baissé de 1,2 % durant le 3e trimestre.

Le rendement médian des actifs au troisième trimestre était de 2,5 %, comparativement à 11,5 % au deuxième trimestre 2020.

Tous les indices boursiers ont augmenté au cours du trimestre : MSCI Marchés émergents (7,5 %), MSCI EAFE international (2,8 %), S&P 500 américain (6,8 %), MSCI World mondial (5,9 %) et le S&P/TSX composite canadien (4,7 %). Tous les rendements sont exprimés en dollar canadien.

Les indices des classes d'actifs non traditionnels ont diminué : les infrastructures mondiales ont baissé de 0,6 %, tandis que l'immobilier mondial a augmenté de 0,1 %.

Sur le plan des revenus fixes, la diminution des rendements obligataires a fait grimper les prix. L'indice obligataire à long terme FTSE canadien a chuté de 0,3 %, alors que l'indice obligataire universel FTSE canadien a gagné 0,4 %.

À propos du sondage sur le ratio de solvabilité médian d'Aon

Le ratio de solvabilité médian d'Aon mesure la santé financière d'un régime à prestations déterminées en comparant l'actif total de celui-ci à ses engagements de retraite globaux sur une base de solvabilité, en fonction des différentes législations. Il s'agit de l'image la plus fidèle et la plus à jour de la situation financière des régimes à prestations déterminées au Canada parce qu'elle s'appuie sur une vaste base de données et reflète les caractéristiques spécifiques de chaque régime, sa politique de placement, les cotisations qu'on y verse et les mesures prises par le promoteur du régime pour combler un déficit de solvabilité. L'analyse des régimes compris dans la base de données tient compte de la performance des indices propres à diverses catégories d'actif ainsi que des taux d'intérêt applicables à l'évaluation des engagements sur la base de la solvabilité.



À propos d'Aon

Aon plc (NYSE : AON) est le principal fournisseur mondial d'une vaste gamme de solutions pour la gestion du risque, des régimes de retraite et des programmes de santé. Nos 50 000 employés de 120 pays génèrent des résultats pour les clients grâce à des données et à des analyses exclusives produisant des points de vue permettant de réduire la volatilité et d'améliorer le rendement.

