Les marchands IGA récoltent plus de 2,5 M$ dans le cadre de leurs collectes de fonds du temps des Fêtes

Du 3 novembre au 30 décembre 2020, les marchands-propriétaires des IGA, IGA extra, IGA express, Les Marché Tradition, Marché Bonichoix, Rachelle Béry et Voisin au Québec et au Nouveau-Brunswick se sont unis pour une nouvelle édition de leur Guignolée annuelle, réinventée en ces temps de pandémie. Cette initiative a permis à IGA d'amasser plus de 1 783 150 $ en denrées alimentaires qui ont été remis à des organismes communautaires pour venir en aide aux familles dans le besoin.

Parallèlement, une campagne de levée de fonds d'origamis, en vente dans tous les IGA du Québec, en magasin et en ligne, a été lancée au profit de la Fondation Charles-Bruneau, un organisme avec lequel IGA collabore depuis plus de 14 ans. Grâce à la générosité de la clientèle des marchands, plus de 727 085 $ ont été amassés pour financer la recherche sur les cancers pédiatriques. Certains partenaires fournisseurs se sont également joints à cette vague de générosité.

« Malgré la pandémie et ses nombreux effets sur la population, notre clientèle a fait preuve d'une grande générosité qui mérite d'être soulignée. Au nom de tous les organismes qui ont bénéficié de ces dons, je tiens à remercier chaleureusement notre clientèle, nos marchands, nos employés ainsi que nos partenaires fournisseurs », dit Carl Pichette, vice-président du marketing au Québec. « Grâce à la contribution de chacun, IGA a pu soutenir des causes qui lui tiennent à cœur. Plusieurs familles dans le besoin ont pu recevoir des denrées pour vivre un temps des Fêtes un peu plus doux et la Fondation Charles-Bruneau disposera de plus de fonds pour financer ses recherches. »

À PROPOS D'IGA

IGA est le plus important regroupement d'épiciers indépendants au Canada et ses origines au Québec remontent à 1953. Près de 300 marchands IGA au Québec et au Nouveau-Brunswick sont constamment à la recherche de nouvelles façons de mieux servir leur clientèle. La bannière IGA comprend les magasins IGA, IGA extra et IGA express. IGA est l'unique regroupement de marchands alimentaires à offrir la possibilité d'accumuler des milles de récompense AIR MILESmd.

