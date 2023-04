MONTRÉAL, le 8 avril 2023 /CNW/ - À la suite de l'annonce du gouvernement du Québec qui autorise l'ouverture des établissements d'alimentation de grande surface pour la journée du 9 avril 2023, certains magasins Metro, Super C et Adonis seront ouverts demain de 9 h à 18 h, dimanche de Pâques, dans les régions administratives sinistrées suivantes : Montréal, Outaouais, Laval, Lanaudière, Laurentides et Montérégie. Les consommateurs sont invités à consulter la liste des magasins ouverts sur les sites web respectifs de chaque enseigne : Metro, Super C et et la page Facebook de Adonis.

Consciente des inconvénients causés par la tempête de verglas de jeudi dernier et des nombreuses pannes d'électricité, METRO inc. répond une fois de plus présente à l'appel du gouvernement pour assurer la sécurité alimentaire de la population dans des circonstances exceptionnelles. L'entreprise tient d'ailleurs à remercier les employés qui ont accepté de venir travailler sur une base volontaire à l'occasion d'un jour férié.

