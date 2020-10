IQALUIT, NU, le 22 oct. 2020 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi le gouvernement du Canada s'est associé au gouvernement du Nunavut, à la Société d'habitation du Nunavut et à la Ville d'Iqaluit et à d'autres partenaires pour construire le premier projet de logement abordable à but non-lucratif et le premier programme de logement de transition au Nunavut pour les personnes en situation d'itinérance.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et Janet Brewster, mairesse suppléante d'Iqaluit, ont annoncé la grande ouverture de l'Uquutaq Transitional Shelter, un centre d'hébergement de 60 places, qui offrira des services de soutien aux hommes en situation d'itinérance du Nunavut.

Le gouvernement fédéral a fourni un engagement financier de 8,045 millions de dollars pour la construction du centre d'hébergement de transition situé à Iqaluit.

L'ensemble comprend deux immeubles adjacents existants (immeubles 1077 et 1079) à Iqaluit - un refuge de 60 places et une maison de transition - ainsi qu'un immeuble locatif du marché de 11 logements comprenant des bureaux et des locaux de programmation. Cinq des onze logements seront des logements locatifs abordables. L'ensemble Uquutaq Transitional Housing est exploité par la Uquutaq Society, un organisme sans but lucratif dont le mandat est d'offrir un hébergement aux hommes en situation d'itinérance du Nunavut et d'offrir du soutien au moyen de programmes et de services.

Citations :

« Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. C'est avec grand plaisir que notre gouvernement, par l'entremise de la Stratégie nationale sur le logement, appuie des initiatives comme celle de l'ensemble Uquutaq Transitional Housing, afin que, collectivement, nous soyons mieux en mesure d'aider les populations vulnérables de toutes les races, de tous les âges, de tous les genres et de toutes les communautés à trouver un logement qui répond à leurs besoins. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Notre gouvernement reconnaît le besoin pour des logements sûrs, abordables et accessibles au Nunavut et dans tout le Nord et l'Arctique. En travaillant ensemble, en partenariat, nous sommes en mesure de soutenir des projets novateurs comme le logement de transition d'Uquutaq, ce qui nous aide à servir les personnes les plus vulnérables, particulièrement en cette période difficile. Je suis heureux de savoir que ce projet ouvrira ses portes et servira la communauté. » - L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord

« Uquutaq Society fournit des services qui sont essentiels pour notre communauté. Les nouvelles installations offriront un niveau de service accru pour soutenir les hommes à plus long terme. Uquutaq a relevé la barre et nous a montré ce qui peut être accompli grâce à la détermination et à la collaboration. » - Kenny Bell, maire d'Iqaluit

« Je suis honorée d'être impliquée dans ce projet qui est à la pointe du changement de paysage du logement au Nunavut. » - Laurel McCorriston, directrice générale Uquutaq Society

Faits en bref :

Le programme de soutien transitoire de la société Uquutaq est nommé Avataq, d'après le flotteur de chasse traditionnel fait d'une seule peau de phoque complète. Le programme offre des services de soutien aux hommes qui accèdent au refuge de 30 lits situé au rez-de-chaussée du bâtiment 1077, alors qu'ils travaillent à la transition vers le deuxième étage de l'établissement - une maison de transition de 30 lits où les clients ont besoin de moins de soutien.

Les unités locatives du bâtiment 1079 viendront s'ajouter au parc de logements d' Iqaluit .

. L'ensemble proposé répond à toutes les priorités de la Stratégie nationale sur le logement en matière de résultats sociaux : abordabilité, efficacité énergétique, accessibilité, proximité des commodités et soutiens communautaires, collaboration favorisée avec les mesures de soutien d'autres gouvernements, inclusion sociale et soutien aux communautés nordiques.

Avec un budget de 13,2 milliards de dollars, le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) accorde la priorité aux projets qui aident les gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les aînés, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Au moyen du FNCIL, le gouvernement du Canada va travailler avec des partenaires pour construire jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires au cours des 10 prochaines années.

va travailler avec des partenaires pour construire jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires au cours des 10 prochaines années. Aux termes du FNCIL, on prévoit aussi des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des refuges pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour aînés et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les transports en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures pour le commerce et le transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du pays.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Information sur le présent communiqué: Jessica Eritou, Cabinet du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, [email protected]; Leonard Catling, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]

Liens connexes

www.cmhc-schl.gc.ca