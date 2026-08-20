Les listes des candidats aux élections partielles sont désormais disponibles

TORONTO, le 20 août 2026 /CNW/ -- La période de dépôt des candidatures pour les élections partielles du 3 septembre à Hamilton-Est--Stoney Creek, Scarborough-Sud-Ouest et York--Simcoe a pris fin et la liste complète des candidats pour chacune des trois circonscriptions électorales est maintenant disponible sur le site elections.on.ca. Au total :

6 candidats et 6 partis se présentent à Hamilton-Est--Stoney Creek

7 candidats (1 indépendant) et 6 partis se présentent à Scarborough-Sud-Ouest

7 candidats et 7 partis se présentent à York--Simcoe

Les cartes d'information de l'électeur ont été envoyées aux personnes inscrites sur la liste électorale de ces circonscriptions électorales. Bien que les cartes d'information de l'électeur ne soient pas nécessaires pour voter, les électeurs peuvent toujours vérifier, mettre à jour ou ajouter leurs renseignements à la liste des électeurs jusqu'au 24 août sur InscriptionVoteON.ca afin de faciliter et d'accélérer leur expérience de vote dans les bureaux de vote. Les électeurs peuvent également accéder à une version balayable de leur carte d'information de l'électeur, de même qu'à la liste complète des candidats, lorsqu'ils créent un compte sur l'application Élections Ontario.

Il est possible de laisser sa marque de plusieurs façons au cours des nombreux jours de vote prévus lors de ces élections partielles. Pour voter en personne avant le jour du scrutin, les électeurs peuvent voter dans leur bureau électoral local jusqu'au 2 septembre ou dans un bureau de vote par anticipation du 26 au 28 août. Les électeurs peuvent aussi présenter une demande sur elections.on.ca d'ici au 28 août pour voter par la poste.

Dates importantes pour le vote

28 août, 18 h (heure de l'Est) - Date limite pour présenter votre demande de vote par la poste. Faites votre demande en ligne ou téléchargez un formulaire de demande sur elections.on.ca. Élections Ontario doit recevoir les bulletins de vote remplis d'ici à 18 h le 3 septembre.

Jusqu'au 2 septembre - Vous pouvez voter avant le jour du scrutin dans votre bureau électoral local. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur elections.on.ca.

Du 26 au 28 août - Vous pouvez voter dans un lieu de vote par anticipation. Pour obtenir des renseignements sur les heures et lieux de vote spécifiques, rendez-vous sur informationauxelecteurs.elections.on.ca.

Du 21 août au 2 septembre - Vous pouvez utiliser la technologie d'aide au vote dans votre bureau électoral local. Cette technologie est également disponible sur rendez-vous le jour du scrutin, soit le 3 septembre.

3 septembre - Vous pouvez voter le jour du scrutin de 9 h à 21 h (heure de l'Est). Rendez-vous sur informationauxelecteurs.elections.on.ca pour connaître le lieu de vote qui vous a été attribué.

Publicité politique et sondages électoraux

Du 2 au 3 septembre - La période d'interdiction de la publicité politique est en vigueur.

3 septembre - La publication de sondages électoraux qui n'ont pas été rendus publics antérieurement est interdite entre 0 h 01 et 21 h (heure de l'Est).

Élections Ontario est l'organisme apolitique chargé de la tenue des élections provinciales, des élections partielles et des référendums. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur elections.on.ca/fr ou composez le 1 888 668-8683 (ATS : 1 888 292-2312).

Also available in English

SOURCE Elections Ontario

Renseignements: Élections Ontario - Médias, [email protected], 1 866 252-2152