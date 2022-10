MOVEMBER SENSIBILISE À LA SANTÉ MASCULINE, INCLUANT LA SANTÉ MENTALE DES HOMMES ET LA PRÉVENTION DU SUICIDE, LE CANCER DE LA PROSTATE ET LE CANCER TESTICULAIRE

LE GRAND DÉFI MO CANADIEN - UNE RECHERCHE NATIONALE POUR TROUVER LES PROCHAINES PLUS BELLES MOUSTACHES DU CANADA

TORONTO, le 31 oct. 2022 /CNW/ - Les lèvres supérieures partout au pays frémissent d'excitation alors que la saison des moustaches arrive officiellement; avec elle, Movember, la principale organisation de santé masculine au Canada, lance sa 16e campagne annuelle. Des côtes atlantiques des Maritimes, en passant par les sommets des Rocheuses, jusqu'aux forêts de l'île de Vancouver, les moustaches jailliront une fois de plus sur les visages des hommes de partout au pays alors qu'ils recueillent des fonds et sensibilisent à la santé masculine. Pour rejoindre le mouvement Movember, inscrivez-vous ou faites un don aujourd'hui à Movember.com.

La campagne annuelle, qui va bien au-delà de la tentative de faire revivre une vieille tendance de la mode, encourage les « Mo Bros » et les «Mo Sœurs » de tout le pays à se mobiliser pour soutenir les causes de Movember : la santé mentale des hommes, la prévention du suicide, le cancer de la prostate et le cancer testiculaire. Au Canada, un homme sur huit recevra un diagnostic de cancer de la prostate au cours de sa vie, le cancer testiculaire demeure le cancer le plus diagnostiqué chez les jeunes hommes et 3 suicides sur 4 sont commis par des hommes. La santé physique et mentale des hommes est toujours en crise. Grâce aux fonds recueillis, Movember a investi à l'échelle mondiale dans plus de 1 250 projets et recherches essentiels qui visent à empêcher les hommes de mourir trop jeunes, et près de 300 de ces programmes novateurs de santé masculine sont basés au Canada.

COMMENT S'IMPLIQUER

Enraciné dans le plaisir, Movember offre une occasion de se rassembler tout en amassant des fonds pour la recherche et pour des programmes visant à aider nos pères, frères, amis et fils à ne pas mourir trop jeunes. Ceux qui ont l'intention de se joindre au mouvement Movember cette année peuvent s'inscrire sur le site www.movember.com, créer un Espace Mo, choisir de Porter, Bouger, d'Organiser ou de créer son propre défi avec À Chacun sa Mo et commencer à récolter des fonds et sensibiliser le public à la santé mentale et physique des hommes.

PORTEZ : Une Mo . C'est la gloire de notre visage. Au début du mois, prenez le rasoir et rasez-vous de près. Faites pousser votre moustache pendant les 30 jours suivants et portez-la fièrement.

: . C'est la gloire de notre visage. Au début du mois, prenez le rasoir et rasez-vous de près. Faites pousser votre moustache pendant les 30 jours suivants et portez-la fièrement. BOUGEZ : Engagez-vous à parcourir 60 km durant le mois. C'est 60 km pour les 60 hommes que nous perdons par suicide chaque heure dans le monde. Courez, marchez, faites la roue, du vélo - sortez et soyez actif.

: Engagez-vous à parcourir 60 km durant le mois. C'est 60 km pour les 60 hommes que nous perdons par suicide chaque heure dans le monde. Courez, marchez, faites la roue, du vélo - sortez et soyez actif. ORGANISEZ : Un Mo -ment - Rassemblez une équipe et faites quelque chose d'amusant. Organiser consiste à passer un bon moment pour une bonne cause - un repas-partage, une dégustation de vin, un match de hockey; le monde est votre terrain de jeux.

: -ment - Rassemblez une équipe et faites quelque chose d'amusant. Organiser consiste à passer un bon moment pour une bonne cause - un repas-partage, une dégustation de vin, un match de hockey; le monde est votre terrain de jeux. FAITES À CHACUN SA MO : Qu'il s'agisse d'un test d'endurance physique ou d'un engagement à se débarrasser d'une mauvaise habitude, vous choisissez votre aventure et vous la faites.

« Chez Movember, nous continuons à nous engager à changer la face de la santé masculine. Nous avons eu un impact incroyable au cours des 16 dernières années - des outils numériques aidant les hommes à naviguer dans leur expérience avec le cancer de la prostate ou le cancer testiculaire, aux programmes locaux de santé mentale qui font la différence dans la vie des hommes. Nous sommes incroyablement fiers des extraordinaires programmes que nous avons pu financer et qui ont eu un impact autant au niveau mondial que local », déclare Todd Minerson, directeur national de Movember Canada. « Ces programmes changent des vies, et ils sauvent des vies. Ils ne sont rendus possibles que par l'incroyable communauté Movember à travers le Canada, qui continue à se joindre à nous chaque année. »

OÙ VA L'ARGENT?

Les fonds recueillis au cours du mois de Movember (et tout au long de l'année) serviront à financer des recherches et des programmes innovateurs axés sur les principales causes de Movember, dans le but de s'attaquer de front à ces statistiques. Voici quelques-uns des programmes auxquels Movember a participé activement en 2022 :

En juillet 2022, Movember a organisé le tout premier rassemblement mondial d'hommes autochtones dans la région subarctique, réunissant des cultures autochtones du monde entier pour partager leurs histoires, leurs traditions, leurs enseignements et leurs apprentissages - célébrant le lien inhérent que les cultures autochtones partagent les unes avec les autres. L'événement s'est déroulé au Churchill Wellness Centre financé par Movember, le premier centre pour autochtones de santé mentale et toxicomanie de la région subarctique, qui offre des programmes d'inclusion sociale et des programmes basés sur le territoire, aux hommes et aux communautés autochtones locales.

financé par Movember, le premier centre pour autochtones de santé mentale et toxicomanie de la région subarctique, qui offre des programmes d'inclusion sociale et des programmes basés sur le territoire, aux hommes et aux communautés autochtones locales. Jusqu'en 2024, Movember continuera à financer quatre Programmes canadiens qui visent à soutenir la santé mentale des anciens combattants et des premiers intervenants, en investissant un total de 1,6 million de dollars, incluant le First Responder Resiliency Program (Programme de Résilience des Premiers Intervenants), basé à Loon Lake , en Colombie-Britannique. En savoir plus ici .

qui visent à soutenir la santé mentale des anciens combattants et des premiers intervenants, en investissant un total de 1,6 million de dollars, incluant le First Responder Resiliency Program (Programme de Résilience des Premiers Intervenants), basé à , en Colombie-Britannique. En savoir plus . En octobre 2022, Movember a annoncé les récipiendaires du programme de subvention « Développer ce qui fonctionne » , qui vise à subventionner les initiatives de santé mentale et à étendre les offres de programmes qui fonctionnent à un plus grand nombre de récipiendaires. Le programme WiseGuyz, dirigé par le Centre for Sexuality de Calgary (Centre de la sexualité de Calgary ) ainsi qu' un programme dirigé par le Centre for Research and Innovation for Black Survivors of Homicide Victims (Centre de Recherche et d'Innovation pour les Survivants Noirs Victimes d'Homicide) recevront des fonds dans le cadre de ce programme.

Pour la deuxième année, Movember est heureux de s'associer à Philips - un leader mondial dans le domaine des technologies de la santé - en tant que partenaire officiel de la campagne de rasage. Cette année, Philips donnera jusqu'à 150 000 dollars canadiens pour aider à soutenir l'engagement de Movember de financer et d'offrir des programmes de recherche et de soutien novateurs et révolutionnaires pour les hommes.

Pour plus d'informations ou pour rejoindre le mouvement Movember dès aujourd'hui, visitez le site Movember.com

Les logos, images et vidéos peuvent être téléchargés ICI .

Note aux rédacteurs :

Movember encourage fortement l'inclusion d'informations appropriées sur la recherche d'aide et de soutien pour les articles sur le suicide et la maladie mentale. Pour du soutien en cas de crise en tout temps, de jour comme de nuit, nous encourageons les Canadiens à contacter l'un des services suivants : Service de prévention du suicide (sans frais : 1-833-456-4566 - ENG, 1-866-277-3553 - FR ) ou Jeunesse, J'écoute (1-800-668-6868). Pour plus d'informations sur la recherche d'aide, visitez notre page Besoin de soutien sur Movember.com

À propos de Movember:

Movember est le principal organisation dédié à changer la face de la santé masculine à l'échelle mondiale, se concentrant sur la santé mentale et la prévention du suicide, le cancer de la prostate et le cancer testiculaire. L'organisme de bienfaisance recueille des fonds pour offrir des programmes de recherche et de soutien novateurs et révolutionnaires qui permettent aux hommes de vivre plus heureux, en meilleure santé et plus longtemps. Engagées à rompre le statu quo, des millions de personnes se sont jointes au mouvement, aidant à financer plus de 1 250 projets dans le monde. En plus de cibler aux principaux problèmes de santé rencontrés par les hommes, Movember s'efforce d'encourager les hommes à rester en bonne santé dans tous les domaines de leur vie, en mettant l'accent sur eux de demeurer socialement connectés et d'être plus ouverts à discuter de leur santé et des moments marquants dans leur vie. La vision de l'organisme de bienfaisance est d'exercer une influence durable sur la santé masculine. Pour faire un don ou en savoir plus, veuillez visiter ca.movember.com/fr .

SOURCE Movember Canada

Renseignements: Contact Presse: Catherine Woron, [email protected], +1 514-604-4898