La nouvelle campagne des lentilles offre un approvisionnement d'un an de lentilles cornéennes à 100 travailleurs essentiels du Canada

TORONTO, le 1er mars 2021 /CNW/ - Les lentilles cornéennes Alcon DAILIES TOTAL1MD aident les travailleurs essentiels du Canada à avoir une vision sans buée et permettent à 100 travailleurs méritants d'obtenir un approvisionnement d'un an de lentilles DAILIES TOTAL1MD. Alcon reconnaît que les travailleurs essentiels n'ont pas à subir quotidiennement, en plus de tout le reste, les désagréments et les tracas liés à la buée sur leurs lunettes, causée par le port constant du masque.

« Avec le port du masque obligatoire, beaucoup de Canadiens vivent quotidiennement avec de la buée sur leurs lunettes. Ce phénomène est encore plus difficile à vivre pour nos travailleurs essentiels, qui se retrouvent tous les jours en première ligne », affirme Nelson Da Silva, chef principal de marque. « Nous sommes heureux de pouvoir minimiser le problème pour un certain nombre de travailleurs essentiels au Canada et de leur permettre de continuer à travailler de manière sécuritaire et confortable, afin que la société continue de fonctionner. »

Jusqu'au 15 mars 2021, les travailleurs essentiels du Canada peuvent se rendre sur le site Web Une Vision Sans Buée pour courir la chance de recevoir un approvisionnement d'un an de lentilles cornéennes Alcon DAILIES TOTAL1MD. De plus, comme nous sommes dans une période où le soutien envers les commerces locaux est primordial, Alcon offre jusqu'au 31 mai 2021 un rabais avantageux de 150 $ sur l'approvisionnement d'un an de lentilles cornéennes DAILIES TOTAL1MD aux travailleurs essentiels du Canada, lorsque celui-ci est acheté chez leur optométriste ou opticien local.

Les lentilles cornéennes Alcon DAILIES TOTAL1MD sont les premières lentilles avec gradient d'eau au monde; elles vous offrent un confort inégalé, puisqu'on ne les sent pas du tout, et permettent de résoudre le problème lié à la buée sur les lunettes. La technologie SmarTears libère tout au long de la journée un composant que l'on retrouve dans les larmes naturelles afin de garder les yeux hydratés. Les lentilles cornéennes Alcon DAILIES TOTAL1MD sont offertes en format sphérique et multifocal et sont dotées d'un noyau en silicone hydrogel qui offre une perméabilité exceptionnelle.

À propos d'Alcon

Alcon aide les gens à voir avec clarté. En tant que chef de file mondial des soins oculaires, avec un héritage qui s'étend sur plus de sept décennies, nous offrons la gamme de produits la plus vaste pour améliorer la vue et la vie des gens. Chaque année, nos produits chirurgicaux et nos produits de soins oculaires touchent la vie de plus de 260 millions de personnes aux prises avec des affections comme la cataracte, le glaucome, les maladies rétiniennes et les erreurs de réfraction, dans plus de 140 pays. Nos plus de 20 000 associés améliorent la qualité de vie grâce à des produits novateurs, des partenariats avec des professionnels des soins oculaires et des programmes qui favorisent l'accès à des soins oculaires de qualité. Apprenez-en plus en visitant le site www.alcon.ca/fr. Vous pouvez aussi communiquer avec nous sur Instagram et Facebook .

À propos des lentilles cornéennes DAILIES TOTAL1MD

Les lentilles cornéennes DAILIES TOTAL1MD sont conçues pour les personnes atteintes de presbytie et doivent être remplacées quotidiennement. Les lentilles cornéennes sont offertes dans une gamme de puissance de -6,00 à +3,00 D et avec trois puissances d'addition (faible, moyenne, élevée). Les lentilles cornéennes DAILIES TOTAL1MD sont des dispositifs médicaux qui doivent être prescrits par un professionnel des soins oculaires. Voir l'information complète sur le port, l'entretien et la sécurité liés aux lentilles cornéennes.

