Les légumes prêts à manger Florette® arrivent en épicerie

« Les études que nous avons menées sur le terrain sont unanimes, non seulement les consommateurs manquent souvent de temps et d'énergie pour cuisiner, mais ils peinent surtout à ajouter de la fraîcheur et à réinventer la façon d'ajouter des légumes dans leur assiette. Les salades et les légumes prêts à l'emploi Florette constituent une aide précieuse face aux défis alimentaires du quotidien, car en plus d'être vos alliés pour une alimentation saine et équilibrée, ils sont délicieux et faciles d'utilisation », explique Martine Leduc, chef marketing de la marque Florette. « Repérez les produits Florette qui font leur entrée à l'épicerie, outre les nouvelles salades et les fettuccines de légumes, ce sont tous les produits Saladexpress, incluant les populaires mélanges de légumes frais à cuire et les épinards matures qui convergent vers la marque Florette ».

Fièrement préparés au Québec dans une usine nouvellement modernisée, les produits Florette s'inscrivent dans une démarche d'agriculture responsable et locale, alors que le maintien d'une relation durable avec les maraîchers d'ici est au cœur de la mission de la marque.

Des salades d'accompagnement pour simplifier l'heure du repas

Pour faire le plein de vitamines et ajouter de la couleur aux assiettes des Québécois, Florette propose trois ensembles de nouvelles salades de légumes prêts à manger : Betteraves & baies, Dijon campagnarde et Ranch & Salsa. Facilitant la préparation des repas, les salades d'accompagnement de Florette sont une façon pratique et appétissante d'intégrer des légumes au menu, tous les jours.

Le mélange Betteraves et baies est composé de chou vert, de betteraves rouges, de chou frisé, de brocoli, de graines de citrouille, de canneberges séchées ainsi que d'une vinaigrette aux fraises et au yogourt grec.

L'ensemble de salade Dijon campagnarde est constitué de chou rouge, de carottes, de chou vert, de chou frisé, de graines de tournesol, de raisins secs et d'une délicieuse vinaigrette miel et Dijon.

D'inspiration tex-mex, Ranch & Salsa est un mélange de carottes, chou rouge, chou vert et chou frisé qui sont rehaussés d'une vinaigrette salsa crémeuse et de grignotines de maïs BBQ croustillantes.

Chaque ensemble comprend entre trois et quatre portions. Le prix au détail est de 4,99 $.

Une alternative 100 % légume aux pâtes alimentaires

Florette accueille dans sa gamme de produits trois saveurs de fettuccines de légumes : betterave, carotte et navet. En accompagnement ou servies comme plat principal, les fettuccines de Florette se cuisinent comme les pâtes et permettent d'ajouter une portion de légumes supplémentaire dans les assiettes. Nappés d'une sauce rosée, bolognese ou d'un pesto, ces rubans de légumes sont une option sans gluten et sans culpabilité à adopter.

Chaque ensemble comprend trois à quatre portions. Le prix au détail est de 3,49 $.

Frais et croquants en toute saison, découvrez les ensembles de salades et les fettuccines de légumes de Florette, et créez des menus nutritifs, rehaussés de légumes colorés, tout en réduisant le temps de préparation.

À propos de Saladexpress inc.

Fondée en 1989 à St-Rémi, Saladexpress inc. est un chef de file québécois de la transformation de salades et légumes précoupés. Saladexpress met en valeur les légumes d'ici pour les rendre prêts à cuisiner ou à servir en les emballant à l'état frais ou cuit, selon des coupes et des combinaisons judicieuses d'ingrédients savoureux et santé. Proposés dans des emballages pratiques, recyclables et optimisant la fraîcheur, ses produits sont offerts aux cuisiniers amateurs et professionnels de l'Est du Canada et des États-Unis. En 2019, l'usine de Saladexpress a fait l'objet d'un investissement de 3 millions de dollars afin de moderniser ses installations. L'entreprise a à cœur de soutenir l'agriculture durable en privilégiant l'approvisionnement local et des procédés de transformation naturels et peu énergivores. www.saladexpress.ca

Pour en apprendre davantage sur les produits Florette ou pour obtenir de délicieuses recettes, visitez : florette.ca.

SOURCE Saladexpress inc.

