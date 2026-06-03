SHANGHAI, 3 juin 2026 /CNW/ - REPT BATTERO, un fournisseur mondial de solutions de stockage d'énergie de premier plan, annonce aujourd'hui que les légendes du football de l'Inter Milan feront une apparition spéciale à son kiosque au salon SNEC 2026 (PV Power Expo), marquant la première grande activation publique depuis que les deux parties ont officialisé leur Partenariat mondial officiel pour les batteries et le stockage d'énergie en mai 2026.

(REPT BATTERO x Inter Milan) (PRNewsfoto/REPT BATTERO)

L'apparition s'inscrit dans la foulée de la triomphante saison 2025-26 de l'Inter Milan, au cours de laquelle le club a remporté à la fois le titre de Serie A et la Coppa Italia, un doublé national qui souligne le statut du club comme l'une des institutions de football les plus prestigieuses d'Europe avec une communauté de supporters véritablement mondiale.

Au stand SNEC, REPT BATTERO et Inter Milan présenteront conjointement les derniers produits et solutions de stockage d'énergie de l'entreprise, réunissant les mondes du sport d'élite et de l'innovation en matière d'énergie propre.

L'Inter Milan est une propriété intellectuelle sportive de classe mondiale avec une portée internationale inégalée. Grâce à cette collaboration, REPT BATTERO se connecte aux marchés mondiaux d'une manière plus dynamique et plus résonnante à l'échelle internationale, accélérant la reconnaissance de la marque, de la technologie et des valeurs sur la scène mondiale.

Au-delà de la visibilité de la marque, REPT BATTERO continue d'approfondir son engagement sur le marché mondial, faisant progresser le déploiement de ses produits, technologies et écosystèmes de services de stockage d'énergie pour soutenir la transition énergétique mondiale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2993089/image1.jpg

SOURCE REPT BATTERO

CONTACT : XuWanna, [email protected], +86 15335160809, 15335160809