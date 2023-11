L'industrie plaide en faveur d'un investissement global dans les infrastructures, du développement de la main-d'œuvre et de la modernisation de l'approvisionnement.

OTTAWA, ON, le 6 nov. 2023 /CNW/ - Demain, près de 100 chefs de file du secteur de la construction de toutes les provinces se réuniront sur la Colline du Parlement pour transmettre un message unifié au gouvernement fédéral : s'associer à l'industrie de la construction pour bâtir des fondations solides pour un Canada plus robuste.

Des fondations solides pour un Canada plus robuste (Groupe CNW/Association canadienne de la construction (ACC))

La construction contribue largement à la santé économique du Canada. L'industrie de la construction a contribué à hauteur de 151 milliards de dollars (7,4 %) au PIB du Canada en 2022 et a généré 92,7 milliards de dollars de revenus d'emploi pour quelque 1,6 million de personnes à travers le pays. En outre, lorsque le secteur de la construction se porte bien, il crée un effet d'entraînement dans d'autres secteurs tels que l'ingénierie, l'industrie manufacturière, l'agriculture, la technologie et le commerce de détail.

Lors de la Journée sur la Colline annuelle de l'Association canadienne de la construction, les leaders canadiens de la construction demanderont au gouvernement de :

S'engager à réaliser des investissements globaux dans les infrastructures.

Contribuer à remédier à la pénurie de main-d'œuvre en réformant l'immigration.

Moderniser les procédures d'approvisionnement.

Citations :

« Face aux inquiétudes suscitées par l'inflation, la crise du logement et le coût élevé de la vie, les Canadiens se tournent vers leur gouvernement pour trouver des solutions. Le secteur de la construction est le partenaire idéal pour aider à stimuler la croissance économique du Canada, tout en fournissant les logements et les infrastructures dont le pays a un besoin urgent. »

Mary Van Buren, présidente, Association canadienne de la construction

« L'Association canadienne de la construction (ACC) exhorte le gouvernement fédéral à collaborer avec l'industrie de la construction et à mettre en œuvre des changements de politique susceptibles de libérer le plein potentiel d'une industrie qui est un moteur économique. »

Brendan Nobes, président du conseil de l'Association canadienne de la construction

À propos de l'ACC

L'ACC représente plus de 18 000 entreprises membres provenant de 62 associations partenaires intégrées locales et provinciales à travers le Canada. L'ACC fait entendre la voix des entrepreneurs, des fournisseurs et des professionnels des secteurs connexes qui travaillent dans ou avec l'industrie canadienne de la construction civile lourde, institutionnelle, commerciale et industrielle en matière de politiques publiques, de législation et d'élaboration de normes.

Le secteur de la construction est l'un des plus gros employeurs du Canada et contribue largement à la réussite économique du pays. L'industrie, composée à 70 % de petites et moyennes entreprises, emploie plus de 1,6 million de Canadiens et contribue à hauteur de 7,4 % au produit intérieur brut du Canada.

