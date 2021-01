Les laboratoires dentaires réclament une application coordonnée de la Loi 15

MONTRÉAL, le 26 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Le Regroupement des laboratoires dentaires du Québec (RLDQ) réclame le report officiel et immédiat de la date limite d'inscription à l'Ordre des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec (OTPADQ) visant les auxiliaires dentaires, qui travaillent actuellement sous la supervision d'un technologue. En effet, à la suite de l'adoption de la Loi modifiant le Code des professions et d'autres dispositions notamment dans le domaine buccodentaire et celui des sciences appliquées (Loi 15), l'Ordre exige que tous les auxiliaires dentaires fassent une demande d'inscription à l'Ordre comme technologues au plus tard aujourd'hui, le 26 janvier 2021.

« Les auxiliaires dentaires ont un rôle indispensable et complémentaire à celui des technologues. Cette exigence de l'Ordre va causer un bris de services immédiat auprès de la population et des pertes économiques importantes pour le Québec. Les membres du RLDQ souhaitent continuer à opérer selon les règles de l'art et répondre à la demande du marché québécois. Il est primordial d'aller de l'avant avec une application coordonnée de la Loi 15 », ont conjointement déclaré MM. Vincent Morisset et Steve Morissette, co-porte-paroles du RLDQ.

Le RLDQ est en discussion avec le gouvernement et l'Ordre afin de convenir de la possibilité que les auxiliaires dentaires puissent continuer à réaliser des gestes dans les laboratoires dentaires, sous la supervision professionnelle d'un technologue, comme cela se fait actuellement dans plusieurs domaines comme le droit et la pharmacie. Le RLDQ demande au gouvernement de mandater formellement l'Office des professions pour qu'une solution soit identifiée rapidement et mise de l'avant sans délai, incluant le report immédiat de la date limite.

Le Regroupement des laboratoires dentaires du Québec

Le RLDQ est un regroupement ayant comme mission d'offrir une voix unique aux laboratoires dentaires du Québec. Il représente actuellement plus de 50 laboratoires dentaires, qui emploient plus de 850 personnes dans le secteur de la conception, fabrication et réparation de prothèses et appareils dentaires.

SOURCE Regroupement des laboratoires dentaires du Québec (RLDQ)

Renseignements: Mathieu Santerre, 581 996-5344, [email protected]

Liens connexes

http://www.lorangebleue.biz