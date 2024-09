PROJET DE LOI N° 67 : LES LABORATOIRES DENTAIRES DEMANDENT AU GOUVERNEMENT D'AGIR POUR ÉVITER UN BRIS DE SERVICE

MONTRÉAL, le 24 sept. 2024 /CNW/ - Le Regroupement des laboratoires dentaires du Québec (RLDQ) est heureux d'annoncer le dépôt de son mémoire lors de la dernière journée des consultations publiques sur le projet de loi n° 67, Loi modifiant le Code des professions pour la modernisation du système professionnel et visant l'élargissement de certaines pratiques professionnelles dans le domaine de la santé et des services sociaux, présenté par la ministre responsable de l'application des lois professionnelles, Mme Sonia LeBel. Ce projet de loi représente une étape significative vers l'amélioration de notre cadre législatif, et nous saluons les efforts déployés pour moderniser notre système professionnel.

Le RLDQ reconnaît que le projet de loi comporte plusieurs articles qui ont le potentiel d'apporter des améliorations notables. Cependant, dans son mémoire, disponible sur demande pour les représentants des médias, le RLDQ souligne qu'une modification importante doit être envisagée : la clarification du statut des auxiliaires en fabrication de prothèses dentaires. Les auxiliaires, dont le rôle est crucial dans les laboratoires, se retrouvent dans une zone d'incertitude qui pourrait gravement nuire à notre capacité de répondre à la demande croissante des patients. Sans cette clarification, nous risquons un bris de service qui pourrait avoir des répercussions graves sur la santé buccodentaire de la population québécoise.

« Un seul amendement pourrait non seulement clarifier ce statut, mais également éviter un bris de service qui mettrait en péril la santé buccodentaire des citoyens. Un gain rapide pour notre système professionnel pourrait ainsi être atteint. Nous souhaitons exprimer notre volonté de collaborer étroitement avec les parlementaires pour enrichir le processus législatif. Les laboratoires dentaires sont déjà confrontés à une pénurie de main-d'œuvre alarmante, exacerbée par un renouvellement insuffisant des cohortes de technologues. Nous devons donc agir rapidement pour éviter une situation où la qualité des services offerts serait compromise », ont conjointement déclaré MM. Vincent Morisset et Steve Morissette, co-porte-paroles du RLDQ.

Le RLDQ souhaite que la voix des laboratoires dentaires soit entendue, en proposant une modification simple et mineure au projet de loi, au bénéfice de la population. Ensemble, nous pouvons travailler à l'élaboration d'un cadre législatif qui non seulement modernise le secteur, mais qui assure également la continuité et la qualité des services offerts à la population.

Le Regroupement des laboratoires dentaires du Québec

Le RLDQ est un regroupement ayant comme mission d'offrir une voix unique aux laboratoires dentaires du Québec. Il représente actuellement plus de 50 laboratoires dentaires, qui emploient plus de 850 personnes dans le secteur de la conception, fabrication et réparation de prothèses et appareils dentaires.

