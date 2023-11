Les Journées horticoles et grandes cultures, de retour pour une 26e édition!

NAPIERVILLE, QC, le 22 nov. 2023 /CNW/ - C'est avec une immense fierté que le Centre local de développement des Jardins-de-Napierville s'associe, à nouveau cette année, avec le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation pour tenir sa 26e édition des Journées horticoles et grandes cultures, du 5 au 7 décembre 2023, au Centre communautaire de Saint-Rémi.

Un rendez-vous privilégié et des conférences de haut calibre

Proposant une centaine de conférences, regroupant près de 50 exposants et accueillant annuellement quelque 1500 visiteurs, cet événement est un rendez-vous privilégié pour découvrir les dernières innovations et tendances en horticulture et en grandes cultures, rencontrer des fournisseurs de produits et services et réseauter.

Les grands thèmes abordés, cette année, sont les suivants : grandes cultures, terre noire, biodiversité, horticulture biologique, nouvelles technologies en horticulture, transplants en serre, ressources humaines, petits fruits, pommes, grandes cultures biologiques, gestion et relève agricole et gestion de l'eau.

« La MRC des Jardins-de-Napierville compte plusieurs entreprises horticoles et de grandes cultures. Il est important pour nous de reconnaître et de faire connaître l'apport essentiel de ces entreprises pour notre région et pour l'ensemble du Québec. Les Journées horticoles ont été créées pour discuter des grands enjeux, des avancées scientifiques et demeurer à la fine pointe des connaissances pour favoriser une agriculture durable et pérenne. Nous avons vraiment un beau programme et avons la chance de pouvoir compter sur des conférenciers de marque; ce sera très intéressant comme événement », mentionne Sonia Dumais, directrice du CLD des Jardins-de-Napierville.

Une industrie en mouvance et une nécessité de s'adapter

Même si, en général, les Journées horticoles et grandes cultures attirent davantage des visiteurs issus de la filière agricole, ses organisateurs souhaitent que des scientifiques et des étudiants intéressés par ce secteur se sentent aussi interpellés. De nombreux facteurs exercent une pression sur les exploitations agricoles, notamment les changements climatiques, la hausse des coûts, la pénurie de main-d'œuvre et les attentes des consommateurs. Dans un tel contexte, l'innovation est une dimension essentielle à considérer pour assurer la sécurité alimentaire et elle requiert une mobilisation de joueurs possédant diverses expertises.

« Le développement et la diversification des marchés des produits agroalimentaires jouent un rôle important dans l'économie du Québec. Pour répondre aux besoins actuels et futurs du secteur en tenant compte des défis environnementaux, les pratiques agricoles sont en constante évolution. Les conférences présentées lors des Journées horticoles contribuent à cette évolution en fournissant des outils pour le développement de l'agriculture de demain », ajoute André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec.

Le programme détaillé des Journées horticoles et grandes cultures 2023 est disponible sur: cld-jardinsdenapierville.com/jhgc2023/.

Le lien pour les inscriptions est le suivant : lepointdevente.com/billets/jhgc2023. Les inscriptions effectuées avant le 26 novembre permettent d'économiser sur le prix d'entrée.

