Une 27e édition des Journées horticoles et grandes cultures, plus que jamais, sous le signe de l'innovation!

NAPIERVILLE, QC, le 13 nov. 2024 Napierville, le 13 novembre 2024 - Le Centre local de développement des Jardins-de-Napierville est fier de collaborer, une fois de plus, avec le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation pour organiser la 27e édition des Journées horticoles et grandes cultures, qui se tiendra du 26 au 28 novembre 2024, au Centre communautaire de Saint-Rémi.

Un événement intégré

Ces journées sont un rendez-vous incontournable pour les entreprises œuvrant dans les secteurs de l'horticulture et des grandes cultures. Avec plus de 100 conférences explorant les opportunités et les défis émergents, elles offrent une immersion complète dans les dernières tendances et innovations. Attirant plus de 1000 participants et près de 50 exposants, elles sont aussi une excellente occasion de réseauter avec des professionnels passionnés, d'échanger des idées et de nouer des partenariats stratégiques.

De nouvelles thématiques

Cette année, de nouvelles thématiques viennent enrichir le programme : l'agriculture de précision en grandes cultures et l'adaptation aux changements climatiques. Elles s'ajoutent aux sujets phares tels que les grandes cultures conventionnelles et biologiques, légumes en terre noire et en terre minérale, l'horticulture biologique, les nouvelles technologies en horticulture, les ressources humaines, ainsi que les petits fruits et les pommes. Cette année, en plus d'une centaine d'experts conférenciers de leur domaine, nous pouvons compter sur l'expertise de la docteure en nutrition, Mme Isabelle Huot.

« Les entreprises horticoles et de grandes cultures sont très importantes dans la MRC des Jardins-de-Napierville ainsi que dans l'ensemble du Québec et nous sommes conscients de la charge de travail qui leur incombe. Cet événement, c'est notre façon de les appuyer en rassemblant, en un seul lieu, des experts scientifiques du secteur et d'autres intervenants qui sont en mesure d'apporter des solutions novatrices à certains de leurs enjeux. Pour cette 27e édition, nous avons ajusté le programme afin qu'il réponde encore mieux à leurs préoccupations, nous accueillons plusieurs nouveaux exposants, nous avons créé une grille tarifaire préférentielle pour eux et le coquetel promet d'être très convivial. Nous croyons sincèrement que cette édition revampée sera appréciée », mentionne Mme Sonia Dumais, directrice du CLD des Jardins-de-Napierville.

« Soutenir les entreprises agricoles dans leur adaptation face aux changements climatiques est une priorité pour votre gouvernement. Je salue les organisateurs de l'événement qui ont choisi d'intégrer ce thème dans le programme de cette année. Je souhaite à l'ensemble des participants de très bons échanges et une excellente 27e édition des Journées horticoles et grandes cultures! », ajoute M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec.

Une nouvelle formule pour le coquetel et une animatrice de marque

Le coquetel qui se tiendra le 27 novembre, de 17 h à 19 h sera animé par la journaliste de renom, Mme Johane Despins, qui était auparavant à la barre de l'émission l'Épicerie. Cette soirée festive et dynamique se déroulera sur fond de musique brésilienne, de bouchées gourmandes et de boissons locales. « J'accepte ce mandat avec plaisir parce que je crois en nos producteurs, autant en leur savoir-faire qu'en leur intérêt envers les nouvelles avancées technologiques et scientifiques qui font progresser ce secteur essentiel à nos vies », a-t-elle mentionné au moment d'accepter l'invitation. Nul doute que le réseautage n'en sera que plus agréable.

C'est donc un rendez-vous à ne pas manquer les 26, 27 et 28 novembre prochains. Les personnes intéressées à obtenir plus d'information et à s'inscrire aux Journées horticoles et grandes cultures peuvent le faire en visitant le cld-jardinsdenapierville.com/jhgc2024/.

Cet événement est rendu possible, notamment, grâce à la contribution financière du Gouvernement du Québec, de Desjardins, de l'Association des producteurs maraîchers du Québec et de Norseco.

SOURCE CLD des Jardins-de-Napierville

Contact presse : Josiane Roy, [email protected]