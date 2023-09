Les Journées de la culture au Musée de la civilisation : accès gratuit à Voie libre et découverte de Micro-Folies

QUÉBEC, le 25 sept. 2023 /CNW/ - Pour souligner l'édition 2023 des Journées de la culture, qui auront lieu les 29 et 30 septembre et le 1er octobre, le Musée de la civilisation offrira gratuitement l'accès à Voie libre, son nouvel espace collectif, et invitera ses différentes clientèles à découvrir Micro-Folies, un accès numérique inédit à des œuvres et objets provenant de ses collections et de celles du Musée des beaux-arts de Montréal via une installation déployée dans l'Espace saveurs par Nollen, l'aire de restauration du Musée.

Voie libre, de 10 h à 17 h

Récemment inauguré, ce lieu évolutif permet à toutes les personnes qui en franchissent le seuil de se sentir à leur place, de s'exprimer de différentes manières et de développer leur esprit critique. Tel un itinéraire urbain, Voie libre est composé de six zones, chacune possédant son ambiance, ses caractéristiques propres et ses bougies d'allumage à cette prise de parole soit des objets liés aux expositions, soit des pièces de collection ou encore de percutantes créations réalisées par des artistes de la région. À l'ère des médias sociaux, le dialogue et les échanges règnent sur Voie libre sans barrières ni limites, mais toujours dans la bienveillance afin de contribuer à l'épanouissement de notre société.

Des collections accessibles via Micro-Folies

Dans la chaleureuse atmosphère d'Espace saveurs par Nollen, des guides-animateur.trices attendent les visiteur.euses, entre 10 h 30 et 16 h 30, pour leur faire découvrir, via le numérique, la Collection Québec qui regroupe de magnifiques œuvres et objets tirés des collections du Musée de la civilisation et du Musée des beaux-arts de Montréal. Munis de tablettes, les visiteur.euses pourront les admirer de près, sélectionner leurs coups de cœur et en apprendre davantage sur notre riche patrimoine culturel et artistique.

Collection Québec est le fruit d'un partenariat entre ces deux importantes institutions muséales du Québec, premières en Amérique du Nord à faire partie du vaste réseau international Micro-Folies composé de 275 membres à travers le monde. Coordonné par La Villette à Paris, le projet Micro-Folies vise à réduire les inégalités géographiques en offrant un accès sans précédent aux trésors des plus grandes institutions culturelles du monde. En y adhérant, le Musée de la civilisation et le Musée des beaux-arts de Montréal contribuent à la renommée de la culture québécoise.

Les Micro-Folies seront également accessibles au Musée des beaux-arts de Montréal, durant les Journées de la culture. Elles demeureront par la suite disponibles dans l'Espace saveurs par Nollen du Musée de la civilisation. Ce projet est rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.

