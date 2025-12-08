QUÉBEC, le 8 déc. 2025 /CNW/ - Acteurs majeurs de la création d'espaces ludiques depuis plus de 16 ans, Les Jeux 1000pattes inc. annoncent aujourd'hui la mise en place de pratiques d'affaires renforcées afin de dépasser les standards de l'industrie en matière de prévention, de sécurité et de qualité des modules de jeux destinés aux enfants.

Guidée par sa mission d'offrir des espaces de jeu inspirants, sécuritaires et durables, l'entreprise québécoise souhaite également sensibiliser les organisations, municipalités, milieux éducatifs et entreprises privées à la réalité des normes en vigueur, encore mal comprises du grand public.

Comprendre les normes, maîtriser la sécurité

Au Québec, la norme CSA-Z614 et les certifications IPEMA -- qui encadrent la sécurité des aires et modules de jeux extérieurs ne sont pas exigées par les autorités. Elles sont d'application volontaire, sauf dans les Centres de la petite enfance (CPE), où elles deviennent obligatoires. Cette réalité entraîne souvent certaines idées erronées quant à leur portée et à leurs exigences.

Les Jeux 1000pattes inc. souhaite rappeler deux éléments essentiels :

Les normes CSA-Z614 et les certifications IPEMA ne sont pas obligatoires, mais elles demeurent des références reconnues pour assurer des espaces de jeux sécuritaires et conformes.

Les modules de jeux et l'aire de jeux doivent être inspectés par un spécialiste accrédité pour quiconque souhaite s'y conformer. Cette évaluation couvre six aspects clés nécessaires pour assurer une conformité globale de l'aire de jeux, incluant le module lui-même :

Conception sécuritaire des équipements; Qualité des surfaces amortissantes en cas de chute; Respect des zones de dégagement; Bonnes pratiques d'installation selon les instructions du fabricant; Mise en place de la signalisation et des règles d'utilisation; Inspection et entretien réguliers.

Par ailleurs, les équipes d'installation des Jeux 1000pattes inc. sont composées d'installateurs formés et certifiés par l'Institut Québécois de la Sécurité dans les Aires de Jeux (IQSAJ), assurant une mise en place professionnelle, sécuritaire et durable. Cette expertise contribue directement au respect des normes et à la qualité des installations.

Uniquement des modules fabriqués en usine certifiées IPEMA -- même lorsque non obligatoires

Dans une volonté claire d'élever les standards de sécurité, Les Jeux 1000pattes inc. annonce qu'elle proposera désormais exclusivement des modules provenant d'usines certifiées IPEMA, une norme reconnue internationalement et confirmant qu'un équipement répond rigoureusement aux exigences de performance et de sécurité.

Concrètement cela implique :

Tous les nouveaux modules vendus par Les Jeux 1000pattes inc. seront dorénavant uniquement issus de fabricants certifiés IPEMA.

Cette mesure sera appliquée même si cette certification n'est pas obligatoire, ce qui témoigne de l'engagement proactif de l'entreprise envers la sécurité des enfants.

Accompagnement des clients pour l'inspection indépendante de l'aire de jeux

Les Jeux 1000pattes inc. entend également sensibiliser chacun de ses clients à l'importance de faire inspecter leur aire de jeux par un expert indépendant, afin d'obtenir, lorsqu'ils le souhaitent, la certification à la norme CSA-Z614.

Bien que cette démarche optionnelle mais recommandée implique certains frais pour le client, elle demeure un gage important de sécurité et de tranquillité d'esprit.

L'entreprise rappelle que l'entretien annuel constitue également un volet essentiel pour conserver l'état optimal des installations et maintenir les certifications de conformité.

Mesure exceptionnelle pour les clients des deux dernières années

Dans une approche d'amélioration continue et d'accompagnement, Les Jeux 1000pattes inc. encourage tous les clients ayant acquis un module dans les deux dernières années la possibilité de faire réaliser une inspection indépendante.

Si cette inspection devait identifier des correctifs concernant l'équipement, Les Jeux 1000pattes inc. s'engage à prendre en charge l'intégralité des correctifs requis.

À propos de Les Jeux 1000pattes inc.

Entreprise 100 % québécoise, Les Jeux 1000pattes inc. distribue et installe des modules de jeux certifiés pour les organisations, municipalités et établissements éducatifs.

Ses équipes créent des espaces ludiques où le jeu devient une expérience stimulante, sécuritaire et centrée sur le développement des enfants.

Plus d'information : www.1000pattes.ca

SOURCE Les Jeux 1000pattes inc.

Source : Les Jeux 1000pattes inc.; Renseignements médias : Pierre-Thomas Choquette, Vice-président, communications corporatives, Arsenal conseils, [email protected], Cellulaire : 418-265-5750