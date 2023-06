OTTAWA, ON, le 27 juin 2023 /CNW/ - Un nouveau rapport publié par HabiloMédias, le centre canadien d'éducation aux médias numériques, réclame davantage de soutien et de ressources pour les parents, les enseignants et les adultes bienveillants afin qu'ils puissent aider les jeunes à relever les défis de l'ère numérique.

Le rapport, intitulé Jeunes Canadiens dans un monde branché, phase IV : Tendances et recommandations, rassemble les résultats d'un sondage mené auprès de 1 058 jeunes âgés de 9 à 17 ans en 2021 et de jeunes participant à des groupes de discussion en 2020 et résume les sept rapports publiés précédemment dans le cadre de la phase IV.

« Un fil conducteur sous-tend l'ensemble de ces rapports : les jeunes se tournent vers les adultes bienveillants de leur entourage pour apprendre à faire face aux défis qu'ils rencontrent en ligne », a déclaré Kara Brisson-Boivin, directrice de la recherche pour HabiloMédias.

La recherche a également montré que les contrôles technologiques et la surveillance peuvent avoir un effet inverse sur la confiance des jeunes lorsqu'ils sont en ligne, alors qu'une communication ouverte, l'adoption de règles à la maison et le soutien renforcent la confiance et pourraient réduire l'exposition aux méfaits d'Internet.

« Nous savons que les jeunes et leur vie en ligne suscitent de plus en plus d'inquiétudes, poursuit Kara Brisson-Boivin. HabiloMédias encourage les parents et les tuteurs à saisir l'occasion d'engager la conversation avec leurs enfants sur leur utilisation des technologies. Lorsque vous êtes en voiture ou que vous vous promenez ensemble, choisissez une activité ou une plateforme en ligne sur laquelle vous poserez des questions. Demandez-leur ce qu'ils aiment ou ce qu'ils en retirent. Un dialogue ouvert peut avoir un véritable impact. »

Le rapport propose des recommandations sur un large éventail d'enjeux que les jeunes rencontrent en ligne, notamment la méchanceté et la cruauté en ligne, le sextage, l'utilisation excessive et les risques pour la vie privée. Voici quelques observations tirées du rapport.

Les jeunes Canadiens sont des citoyens numériques informés et responsables qui, avec l'aide des adultes dans leur vie, veillent à leur sécurité, à leur bien-être et à la protection de leur vie privée en ligne.





Les jeunes attendent davantage des plateformes et des entreprises technologiques pour les aider à se sentir inclus, en sécurité et informés en ligne.





Sans surprise, le temps d'écran a augmenté pendant la pandémie, mais les jeunes ont également pris conscience du temps qu'ils passent en ligne et de leur désir de le faire de manière constructive.





Espionner les enfants en ligne à leur insu et limiter le temps d'écran par des moyens technologiques ne sont pas des mesures efficaces à long terme. Une communication ouverte et l'adoption de règles à la maison sont des mesures qui peuvent contribuer à réduire l'exposition à des préjudices en ligne.

Recommandations

Les parents et les tuteurs devraient disposer de ressources pour les aider à instaurer la confiance, à établir des règles en famille et à favoriser une communication ouverte avec leurs enfants.





Les plateformes en ligne et les entreprises technologiques ont le devoir de créer des espaces en ligne plus sûrs et plus sains pour les jeunes.





Nous devons en apprendre davantage sur les expériences des jeunes Canadiens en ligne, en particulier les jeunes issus de la diversité de genre, les jeunes racialisés (autochtones, noirs et de couleur), les jeunes 2SLGBTQ+ et les jeunes ayant une incapacité, et inclure leurs voix et leurs perspectives dans ces discussions.

Lisez le rapport intégral et les recommandations ici.

Pour consulter la série complète de rapports et les documents infographiques connexes de la phase IV de l'étude Jeunes Canadiens dans un monde branché, visitez la page https://habilomedias.ca/jcmb.

Le rapport Tendances et recommandations est le dernier d'une série de rapports issus de la phase IV de l'étude de recherche Jeunes Canadiens dans un monde branché (JCMB), la plus complète et la plus longue jamais menée au Canada sur les attitudes, les comportements et les opinions des jeunes en lien avec Internet, la technologie et les médias numériques. Les rapports fondés sur les données de la phase IV incluent La vie en ligne (novembre 2022), Le contenu préjudiciable et malaisant en ligne (décembre 2022), La vie privée en ligne et le consentement (janvier 2023), La méchanceté et la cruauté en ligne (février 2023), Les relations et la technologie - Le sextage (mars 2023) et Éducation aux médias numériques et cybercitoyenneté (juin 2023).

La phase IV de l'étude Jeunes Canadiens dans un monde branché a été rendue possible grâce au financement de l'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet.

HabiloMédias est le centre canadien sans but lucratif d'éducation aux médias numériques. Il fait la promotion de l'éducation aux médias sociaux dans les écoles et les communautés ainsi qu'au sein des familles du Canada depuis 1996.

SOURCE MediaSmarts

