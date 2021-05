MONTRÉAL, le 20 mai 2021 /CNW Telbec/ - La Société en commandite Symbio Infrastructure, représentant les investisseurs, est très heureuse de la décision prise par les conseils d'administration des entreprises Gazoduq Inc. et GNL Québec Inc., respectivement de reconfirmer à titre de président, monsieur Louis Bergeron et de nommer officiellement monsieur Tony Le Verger dans le cas de la seconde.

« Nous sommes ravis de ces importantes nominations pour MM. Bergeron et Le Verger. Ces décisions confirment la reprise du momentum de nos deux projets innovants. Plus que jamais, les fondamentaux de ces deux projets s'alignent parfaitement avec l'impératif mondial de répondre à la demande croissante en énergie, tout en luttant vigoureusement contre le changement climatique. Avoir accès à l'énergie est essentiel pour assurer la prospérité des 7,8 milliards d'habitants de la planète, et nous sommes convaincus que nos projets établissent de nouvelles références mondiales dans le cadre de la transition énergétique. », de déclarer Jim Illich, Président et fondateur, La Société en commandite Symbio Infrastructure.

Louis Bergeron : un retour à la tête de Gazoduq

Possédant plus de 40 ans d'expérience dans le secteur de l'énergie, au Canada comme à l'étranger, et une expertise reconnue dans le développement de projets d'infrastructure à grande échelle en étroite collaboration avec les communautés , Monsieur Bergeron a joint Gazoduq en août 2018 à titre de président afin de piloter le projet de conduite souterraine de transport de gaz naturel carboneutre s'échelonnant sur 780 km entre le nord-est de l'Ontario et la région du Saguenay - Lac-Saint-Jean, au Québec.

En novembre 2020, alors que sévissait durement la pandémie, Louis Bergeron avait pris la décision d'effectuer une transition vers un rôle de consultant stratégique, depuis impliqué au sein de projets spéciaux. Dans la reprise de son rôle de président, monsieur Bergeron aura comme principale priorité de regagner la pleine reprise des activités, laquelle sera facilitée par l'atténuation des restrictions liées à la pandémie, tout en poursuivant les démarches règlementaires déjà entreprises, en particulier avec la finalisation de l'étude d'impact et ses autres documents afférents. De plus, monsieur Bergeron et l'équipe de Gazoduq continueront de prioriser la poursuite d'un dialogue ouvert, transparent et constructif dans le cadre de l'exercice de consultation auprès des communautés autochtones et locales à proximité de la conduite.

Tony Le Verger : une reconnaissance bien méritée

Monsieur Tony Le Verger, qui agissait comme président intérimaire et vice-président Finances et Développement de GNL Québec depuis Novembre 2020, a été confirmé officiellement dans les fonctions de président. Œuvrant depuis 2014 au sein de l'entreprise et ayant occupé divers rôles stratégiques, y incluant des travaux de recherche et d'innovation quant à l'empreinte carbone du projet et au niveau commercial, monsieur Le Verger accroîtra ainsi ses responsabilités afin de mener à sa prochaine phase de développement l'important projet Énergie Saguenay. Aux côtés de ses collègues, Tony a joué un rôle déterminant dans le développement de cette toute première usine de gaz naturel liquéfié carboneutre au monde qui réduira les émissions mondiales de GES d'environ 28 millions de tonnes par an.

Axé sur la production de résultats probants, il est muni d'une longue feuille de route marquée par la mise en place d'initiatives et d'investissements majeurs dans le secteur de l'énergie et des technologies. Dans le cadre de ce nouveau mandat, Monsieur Le Verger poursuivra l'exploration de projets d'innovation intégrant notamment des composantes d'intelligence artificielle et les démarches actuelles menant aux autorisations règlementaires et gouvernementales. Il préparera en outre les prochaines étapes du développement avec l'intention et le mandat clair de travailler à établir l'une des chaînes d'approvisionnement, sinon celle avec la plus faible teneur en carbone au monde.

À propos de la Société en commandite Symbio Infrastructure

Auparavant connue sous le nom de Société en commandite GNL Québec, Symbio Infrastructure est une société en commandite établie au Québec qui investit dans des projets d'infrastructure énergétique à zéro émissions nettes innovants qui contribuent à répondre aux besoins énergétiques croissants à travers le monde. Soutenue par des investisseurs mondiaux axés sur les exigences en matière éthique, sociale et de gouvernance (ESG), Symbio travaille en étroite collaboration avec ses parties prenantes et ses communautés hôtes en vue de développer, de construire et d'exploiter des projets emblématiques qui tirent parti des technologies de pointe et de l'intelligence artificielle pour promouvoir la préservation de l'environnement localement, tout en contribuant à réduire les émissions de GES et la pollution atmosphérique à l'échelle mondiale. À ce jour, Symbio a investi dans deux sociétés innovantes, soit GNL Québec inc. et Gazoduq inc.

