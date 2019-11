Les Investisseurs approuvent les fusions pour les fonds Franklin Templeton au Canada

TORONTO, le 1er nov. 2019 /CNW/ - Franklin Templeton Canada a annoncé que les investisseurs ont approuvé les fusions proposées de 11 fonds communs de placement, à la suite de votes ayant eu lieu lors d'assemblées extraordinaires, aujourd'hui à Toronto.

Chaque fonds dissous sera fusionné au fonds prorogé correspondant après la fermeture des bureaux, lors de la journée de fusion (ou aux environs de cette date) indiquée dans le tableau ci-dessous :



1 Cette fusion est imposable.

2 Les investisseurs dans les titres de série I n'ont pas donné leur approbation à la fusion proposée. En résultante, la fusion du fonds aura lieu, mais Franklin Templeton va dissoudre ses actions de série l en les rachetant le15 novembre 2019 (ou aux environs de cette date), avant la mise en œuvre de la fusion.

Il est recommandé aux investisseurs de discuter de ces changements avec leur conseiller en placement. L'équipe du service à la clientèle de Franklin Templeton est également disponible au 1-800-897-7281 ou à service@franklintempleton.ca. Veuillez visiter le site franklintempleton.ca pour de plus amples informations sur les fonds Franklin Templeton.

À propos de Franklin Templeton

La Société de Placements Franklin Templeton (aussi appelée Franklin Templeton Canada) est une filiale de Franklin Resources, Inc. (NYSE : BEN), une société de gestion de placements mondiale exerçant ses activités sous le nom de Franklin Templeton. L'objectif de Franklin Templeton est d'offrir de meilleurs résultats en fournissant des services de gestion de placements à l'échelle nationale et internationale à des clients de détail ainsi qu'à des investisseurs institutionnels et au secteur des fonds souverains dans plus de 170 pays. Grâce à ses équipes spécialisées, la société possède une expertise dans toutes les catégories d'actif - y compris les fonds d'actions, les fonds de titres à revenu fixe, les solutions alternatives et les solutions multiactifs personnalisées. Les plus de 600 professionnels en placement de la société sont appuyés par son équipe internationale intégrée de professionnels de la gestion du risque et son réseau mondial de pupitres de négociation. Avec des employés dans plus de 30 pays, la société ayant son siège social en Californie compte plus de 70 ans d'expérience en placement. Au 30 september 2019, son actif géré s'élevait à plus de 692 G$ US (plus de 917 G$ CA). Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site franklintempleton.ca.

Communiquer avec Franklin Templeton Canada à l'aide de Twitter, YouTube, Facebook et LinkedIn et lire le blogue Beyond Bulls & Bears, qui présente les perspectives offertes par les professionnels du placement de Franklin Templeton de par le monde.

© 2019. Franklin Templeton. Tous droits réservés.

SOURCE Placements Franklin Templeton

Renseignements: Relations avec les médias: Sarah Kingdon, Communications d'entreprise, Placements Franklin Templeton, 416.957.6191, sarah.kingdon@franklintempleton.ca ; David Sylvester, Communications d'entreprise, Placements Franklin Templeton, 416.957.6560, david.sylvester@franklintempleton.ca

