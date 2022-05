L'immeuble comprendra deux logements d'une chambre entièrement accessibles en fauteuil roulant au rez-de-chaussée et deux logements d'une chambre au deuxième étage. Les logements du rez-de-chaussée sont dotés d'une douche et d'une cuisine accessibles en fauteuil roulant, et les entrées sont sans marche. L'ensemble tient compte des caractéristiques de conception universelle et comprend notamment des portes extérieures et intérieures et des corridors élargis, ainsi que des poignées de porte et des robinets de type bec-de-cane.

L'efficacité énergétique et la durabilité sont également des éléments clés de la conception et de la construction de l'immeuble. Ces habitations dépasseront les exigences minimales de rendement énergétique du Code national du bâtiment grâce à l'amélioration de l'isolation et à l'étanchéisation considérable à l'air. L'ensemble comprend également un stationnement accessible et un accès de plain-pied aux logements du rez-de-chaussée. Les travaux devraient s'achever en février 2023.

« Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. Notre gouvernement continue de créer des logements abordables qui répondent aux besoins des personnes et des familles à Terre-Neuve-et-Labrador et partout au Canada. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« La Stratégie nationale sur le logement du Canada offre des logements abordables à la population de Terre-Neuve-et-Labrador et de partout au pays. Grâce à un plan collaboratif de 10 ans, nous veillons à ce que notre stratégie aide d'abord et avant tout les personnes les plus vulnérables. Des mesures comme celle que nous soulignons aujourd'hui veillent à ce que tout le monde au Canada ait accès à un chez-soi. » - L'Honorable Yvonne Jones, secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et du ministre des Affaires du Nord et députée fédérale de la circonscription de Labrador

« Ce nouvel immeuble résidentiel sera un bel ajout à la collectivité et met en évidence l'engagement de notre gouvernement à accroître le nombre d'options de logements locatifs abordables, accessibles et écoénergétiques pour les personnes qui en ont le plus besoin, partout dans la province. » ‒ L'honorable John G. Abbott, ministre responsable de la Société d'habitation de Terre-Neuve-et-Labrador

« Notre gouvernement travaille en collaboration avec le gouvernement fédéral pour répondre à un large éventail de besoins en matière de logement, notamment la construction d'un nouvel immeuble d'habitation à Happy Valley-Goose Bay. Je suis très heureuse de voir ce résultat positif en réponse à un besoin reconnu de logements supplémentaires. Cet ensemble de logements abordables aidera les personnes et les familles qui cherchent un endroit où se sentir chez-soi. » - L'honorable Lisa Dempster, ministre responsable des Affaires du Labrador et ministre responsable des Affaires autochtones et de la Réconciliation.

La Stratégie nationale sur le logement du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres intervenants, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, et les secteurs du logement social et privé. Cela comprend des consultations auprès des personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes eu de la difficulté à se loger.

Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

Cette entente reconnaît l'importance de donner la priorité aux personnes dont les besoins sont les plus grands, mais aussi celle d'inclure une approche du logement axée sur les droits de la personne et d'effectuer des analyses comparatives entre les sexes pour tous les investissements.

Signée en 2019, l'Entente bilatérale dans le cadre de la SNL est un investissement de 345 millions de dollars qui comprend 172,5 millions de dollars du gouvernement du Canada et 172,5 millions de dollars du gouvernement de Terre-Neuve-et- Labrador .

