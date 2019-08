Les investissements dans l'infrastructure améliorent l'accès à de l'eau potable salubre dans les communautés des Premières Nations au Manitoba

OTTAWA, Territoire Traditionnel Algonquin, le 6 août 2019 /CNW/ - En collaboration avec les communautés des Premières Nations, le Canada investit dans la construction et la modernisation des infrastructures qui favorisent le bien-être des résidants des réserves.

Dan Vandal, secrétaire parlementaire du ministre des Services aux Autochtones et député de Saint-Boniface-Saint-Vital, au nom de l'honorable Seamus O'Regan, ministre des Services aux Autochtones, a félicité aujourd'hui neuf Premières Nations du Manitoba pour les améliorations apportées aux infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées qui sont essentielles pour lever et prévenir les avis concernant la qualité de l'eau potable à long terme.

Dans le cadre de son engagement à améliorer l'accès à l'eau potable salubre, le gouvernement du Canada a appuyé les projets suivants dans des communautés des Premières Nations au Manitoba :

Le 29 juillet 2019, la Première Nation de God's Lake a réussi à lever un avis concernant la qualité de l'eau potable à long terme, après avoir apporté des améliorations au système d'approvisionnement en eau touché. L'avis était en vigueur depuis le 24 avril 2005. L'usine de traitement de l'eau dessert également 15 logements séparés du continent. SAC a versé 688 000 $ pour le projet.

La Première Nation de Hollow Water a mis à niveau et agrandi son usine de traitement de l'eau et son système de prise d'eau en 2018. SAC a versé 9,4 millions de dollars pour le projet. Il a également accordé 10,8 millions de dollars pour l'agrandissement de l'étang d'épuration de la communauté. Le projet devrait se terminer à l'automne 2019.

La Première Nation de Canupawakpa Dakota a aménagé un nouveau puits d'eau communautaire en février 2018. SAC a versé 46 000 $ au Conseil tribal de la région de l'Ouest pour appuyer le projet.

La Première Nation d' Ebb and Flow a aménagé un nouveau puits d'eau communautaire en février 2019. SAC a versé 190 000 $ au Conseil tribal de la région de l'Ouest pour appuyer le projet.

a aménagé un nouveau puits d'eau communautaire en février 2019. SAC a versé 190 000 $ au Conseil tribal de la région de l'Ouest pour appuyer le projet. En novembre 2018, la Nation crie de Sapotaweyak a achevé la construction d'une nouvelle installation de collecte et de traitement des eaux usées. SAC a versé 6,5 millions de dollars pour le projet.

En mars 2019, la Nation crie de Mathias Colomb a achevé la construction d'un nouveau système de distribution d'eau et de collecte des eaux usées. SAC a versé 3,6 millions de dollars pour le projet.

a achevé la construction d'un nouveau système de distribution d'eau et de collecte des eaux usées. SAC a versé 3,6 millions de dollars pour le projet. En juin 2019, la Première Nation de Lake Manitoba a achevé la construction d'un système de collecte et d'une installation de traitement des eaux usées. SAC a versé 14 millions de dollars pour le projet.

Dans la Nation crie de Nisichawayasihk, on procède actuellement à la construction d'une nouvelle usine de traitement des eaux et de canalisations. SAC verse 22,7 millions de dollars pour la nouvelle usine et la désaffectation de l'usine existante. Entre-temps, la Nation crie de Nisichawayasihk a agrandi son étang d'épuration en novembre 2018. SAC a versé environ 6,8 millions de dollars pour le projet.

La Première Nation de Black River aménage actuellement un nouvel étang aéré. L'achèvement est prévu pour l'automne 2019. SAC a versé 9,8 millions de dollars pour le projet.

Citations

« En collaboration avec les Premières Nations du Manitoba, non seulement travaillons-nous à l'amélioration de la qualité de vie des gens aujourd'hui, mais nous construisons aussi les infrastructures qui fourniront de l'eau potable salubre aux prochaines générations. »

Dan Vandal, secrétaire parlementaire du ministre des Services aux Autochtones et député de Saint-Boniface-Saint-Vital

« Grâce à ces investissements, de progrès réels ont été réalisés au Manitoba. Ces projets constituent l'expression la plus récente de la volonté du Canada d'améliorer les systèmes d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées dans les réserves. »

L'honorable Seamus O'Regan, C.P., député

Ministre des Services aux Autochtones

Fait en bref

En collaboration avec les Premières Nations, le gouvernement du Canada s'est engagé à mettre fin à tous les avis à long terme sur la qualité de l'eau potable touchant les systèmes publics dans les réserves d'ici mars 2021.

