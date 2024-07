OTTAWA, ON, le 30 juill. 2024 /CNW/ - Le Conseil canadien de la sécurité exhorte tous les Canadiens à être au fait des signes d'une surdose accidentelle d'opioïdes, à connaitre leur rôle dans la gestion de la crise et à savoir ce qu'il faut faire en cas d'urgence.

La naloxone est un médicament à action rapide conçu pour inverser temporairement les effets d'un surdosage d'opioïdes en bloquant les récepteurs opioïdes dans le cerveau. (Groupe CNW/Canada Safety Council)

« La crise des opioïdes au Canada est une urgence de santé publique qui nous touche tous, qui fait des victimes et qui dévaste des communautés », a déclaré Gareth Jones, président et directeur général du Conseil canadien de la sécurité. « Nous exhortons tout le monde à reconnaître l'impact profond de cette crise sur les individus et les familles, en donnant la priorité à l'éducation, au soutien et à l'accès au traitement afin de prévenir d'autres pertes et d'assurer un avenir plus sûr et plus sain pour l'ensemble de la population canadienne ».

Le problème

L'impact de la crise des opioïdes au Canada a été bien établi et ne peut être surestimé. Entre janvier 2016 et décembre 2023, il y a eu plus de 44 000 décès apparemment liés à une intoxication aux opioïdes et plus de 42 000 personnes ont été hospitalisées pour intoxication aux opioïdes, 65 % de ces hospitalisations étant attribuables à une intoxication accidentelle.1

Signes et symptômes d'un empoisonnement accidentel aux opioïdes : 2

Lèvres ou ongles bleus ou gris

Pupilles très petites (micropupille)

Peau froide et moite

Étourdissements et confusion

Somnolence extrême

Bruits de suffocation, gargouillements ou ronflements

Respiration lente, faible ou inexistante

Incapacité à se réveiller, même si la personne est secouée ou qu'on lui crie après

Veuillez noter que les opioïdes peuvent affecter tout un chacun différemment, et que tous les signes énumérés ci-dessus ne sont pas nécessairement visibles dans tous les cas.

Comment réagir 2

Les opioïdes affectent la partie du cerveau qui contrôle la respiration. Lorsque vous prenez plus d'opioïdes que votre corps ne peut en supporter (surdosage), votre respiration ralentit. En l'absence d'intervention appropriée, ce ralentissement peut entraîner une perte de conscience, voire la mort. Un surdosage d'opioïdes est toujours une urgence.2

Si vous pensez qu'une personne souffre d'un surdosage d'opioïdes, vérifiez qu'elle réagit en parlant fort et en frottant votre poing sur le milieu de la poitrine de la victime présumée de l'intoxication. En l'absence de réaction, appelez immédiatement le 9-1-1 ou la ligne d'urgence locale.

Donnez à la personne de la naloxone si ce produit est disponible. La naloxone est un médicament qui peut aider à inverser temporairement un surdosage s'il est administré immédiatement. Vous pouvez administrer de la naloxone en attendant l'arrivée d'une aide professionnelle.3

Même si une personne a pris de la naloxone, l'effet de ce médicament peut s'estomper avant que la personne ne se soit complètement remise de son surdosage. Elle peut avoir besoin d'une dose supplémentaire de naloxone après deux ou trois minutes.3

Appelez toujours à l'aide et suivez les instructions indiquées dans votre trousse de naloxone ainsi que par l'opérateur du service 9-1-1 ou de la ligne d'aide d'urgence.

En vertu de la Loi sur les bons samaritains secourant les victimes de surdose du Gouvernement du Canada, vous pouvez bénéficier d'une certaine protection juridique contre les poursuites en vertu de certaines lois sur la possession de substances contrôlées. Cliquez ici pour plus d'informations 4

Naloxone

La naloxone est un médicament à action rapide conçu pour inverser temporairement les effets d'un surdosage d'opioïdes en bloquant les récepteurs opioïdes dans le cerveau.3 Il ne crée pas de dépendance, son utilisation ne présente aucun danger et il constitue un outil essentiel dans la lutte contre les intoxications accidentelles aux opioïdes.5 Parallèlement, le Conseil canadien de la sécurité estime qu'il faut toujours avoir ce médicament à portée de main, car, comme il a été établi, la rapidité du traitement est essentielle.

La naloxone est disponible sous deux formes : la naloxone injectable ou la naloxone en vaporisateur nasal, également connue sous le nom de marque Vaporisateur nasal NARCAN®.3 Dans certaines provinces et certains territoires, tous les résidents peuvent avoir accès gratuitement au vaporisateur nasal NARCAN® dans le cadre de leur programme de naloxone à domicile (ou équivalent). Le vaporisateur nasal NARCAN® peut également être commandé en ligne sur le site OrderNARCAN.ca dans les provinces et territoires qui n'incluent pas le vaporisateur nasal NARCAN® dans leur programme de naloxone à domicile (ou équivalent).6

Une ordonnance n'est pas nécessaire.3 Dans certaines provinces, la législation impose à certains employeurs de veiller à ce qu'une trousse de naloxone soit mise à disposition.7,8,9 Vérifiez les exigences propres à votre province.

Responsabilité

Les intoxications aux opioïdes sont fréquentes au Canada, comme le montrent les statistiques.1 Elles peuvent se produire à la maison, sur le lieu de travail ou dans les espaces publics et privés.10

Nous avons tous un rôle à jouer.

Veillez à garder de la naloxone, comme le vaporisateur nasal NARCAN®, à portée de main. Il s'agit d'un outil important qui ne peut être utilisé que s'il est disponible. La lutte contre la crise des opioïdes ne peut se faire que si chacun fait sa part pour aider et est prêt à réagir rapidement, de manière décisive et en sachant comment gérer la situation.

Soyez informés, soyez préparés et vous pourrez vous aussi contribuer à sauver des vies.

