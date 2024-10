Les intervenantes en petite enfance affiliées à la FIPEQ-CSQ débuteront les actions concertées à compter de la semaine du 11 novembre 2024

Sans entente collective depuis le mois de mars 2023, les intervenantes ont été patientes face à un gouvernement qui tarde à présenter des solutions concrètes

MONTRÉAL, le 23 oct. 2024 /CNW/ - La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ), confrontée à un gouvernement qui négocie sans conviction depuis plusieurs mois, constate qu'il faut intensifier la pression pour faire progresser les négociations. Le gouvernement aura encore du temps pour proposer des offres satisfaisantes puisque les actions débuteront la semaine du 11 novembre.

Dès septembre 2023, la FIPEQ-CSQ a déposé les demandes de ses deux secteurs et a proposé des dates de rencontre pour débuter la négociation. Ce n'est qu'au printemps 2024, après des actions de visibilité, que le gouvernement a enfin présenté ses offres. Malheureusement, celles-ci étaient dérisoires.

« Il est quand même étonnant que, malgré les imposants défis actuels du réseau de la petite enfance au Québec, comme le manque de places, la baisse de qualité du service et la pénurie de main-d'œuvre, le gouvernement ne prenne pas davantage au sérieux cette négociation. Avec l'inflation des dernières années, les responsables en services éducatifs en milieu familial (RSE) opèrent à perte. Le ratio d'éducatrices qualifiées en centre de la petite enfance (CPE) est en baisse, notamment en raison de la pénurie de main-d'œuvre, diminuant la qualité du service alors même que bien des CPE sont en difficulté financière. Toute cette situation est insoutenable. Le rapport récent du Vérificateur général du Québec était clair : le gouvernement doit maintenant agir! Ces professionnelles, dédiées aux enfants, ont été très patientes. Elles ont absorbé les pertes et tenu le réseau sur leurs épaules déjà surchargées. Les offres gouvernementales présentées aux tables de négociation doivent maintenant être sérieuses », affirme Madame Anne-Marie Bellerose, présidente de la FIPEQ-CSQ.

Depuis ses premières offres anémiques, et malgré les demandes de la FIPEQ-CSQ aux deux tables, aucune nouvelle offre n'a été déposée. La FIPEQ-CSQ a tout mis en place pour éviter de devoir en arriver aux prochaines actions, mais la partie gouvernementale est lente à prendre les moyens nécessaires. Il est temps de la forcer à se commettre sur des propositions concrètes et sur un rythme de négociation plus soutenu.

La FIPEQ-CSQ, consciente des répercussions pour les parents, précise que les actions seront progressives sur quatre semaines à compter du 11 novembre 2024 pour les milieux familiaux et auront lieu les vendredis à partir du 15 novembre 2024 pour les CPE affiliés à la fédération.

