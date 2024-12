Les intervenantes en CPE affiliées à la FIPEQ-CSQ en faveur d'un nouveau mandat de grève - Sans entente collective depuis mars 2023, le gouvernement ne bouge pas

MONTRÉAL, le 6 déc. 2024 /CNW/ - La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) a complété le décompte du vote pour un nouveau mandat de six journées de grève à utiliser au moment jugé opportun. À la suite d'une grève progressive qui s'est échelonnée sur quatre vendredis, les membres se sont montrées favorables avec un taux de 86 % en faveur du nouveau mandat de grève.

« Nous avons tenté jusqu'à maintenant d'épargner le plus possible les parents et les enfants, mais le réseau est en difficulté; tout le monde le voit, sauf le gouvernement. La qualité du réseau est directement liée à la rétention et à l'attractivité du milieu. Les conditions de travail et les salaires doivent être à la hauteur de la réalité du travail que font nos professionnelles dans le réseau. Mais le gouvernement est totalement déconnecté de la réalité. Il ne nous laisse d'autre choix que d'augmenter la pression. Nous demandons au gouvernement : tenez-vous réellement au réseau? », demande Madame Anne-Marie Bellerose, présidente de la FIPEQ-CSQ.

Profil de la FIPEQ-CSQ

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) est l'organisation syndicale la plus représentative en petite enfance. Elle représente près de 12 000 membres à travers le Québec travaillant dans les centres de la petite enfance (CPE) ou comme responsables en services éducatifs (RSE) en milieu familial régi et subventionné.

