Un rassemblement légendaire : Plus de 300 icônes olympiques et paralympiques animent le parcours des athlètes et des fans vers LA28 au Memorial Coliseum de Los Angeles

LOS ANGELES, 14 janv. 2026 /CNW/ - À compter d'aujourd'hui à 10 h ET/ À 7 h (PT), les fans de sport du monde entier pourront s'inscrire au tirage au sort de LA28* et faire un premier pas vers l'histoire olympique et paralympique. À la veille de ce moment emblématique, LA28 a accueilli plus de 300 Olympiens et Paralympiens - représentant 28 Jeux différents datant de 1960 - au Memorial Coliseum historique de Los Angeles dans le but de continuer à créer des jeux centrés sur les athlètes, marquant l'une des plus grandes assemblées d'athlètes olympiques et paralympiques jamais rassemblées en dehors de la compétition.

« LA28 est prête à accueillir le monde et les athlètes les plus remarquables de tous les coins de la planète pour les plus grands Jeux de l'histoire, » a déclaré Reynold Hoover, PDG de LA28. «Un billet pour les Jeux, c'est plus qu'une simple place dans les gradins. C'est l'occasion d'assister à l'histoire et de faire partie des moments impressionnants où nous célébrons le meilleur de l'humanité et faisons l'expérience de l'unité grâce au pouvoir du sport. »

Fonctionnement du processus de billetterie : Inscrivez-vous dès aujourd'hui via Tickets.LA28.org

L'inscription est la première étape pour obtenir un créneau horaire relatif à l'achat des billets. Une fois inscrits, les participants seront inscrits à un tirage au sort qui attribuera de manière aléatoire des créneaux horaires pour acheter des billets lors de plusieurs mises en vente futures.

Voici les principaux détails du processus de billetterie :

À compter d'aujourd'hui, 14 janvier (10 h EST / 7 h PST), jusqu'au 18 mars, les fans du monde entier pourront s'inscrire au tirage au sort de LA28 et tenter leur chance pour être sélectionnés pour un créneau horaire lors de la mise en vente des billets pour les Jeux Olympiques.

Les créneaux horaires pour les achats pendant la première vague seront en vigueur du 9 au 19 avril 2026.

seront en vigueur du 9 au 19 avril 2026. Les fans seront avisés par courriel du 31 mars au 7 avril 2026, si un créneau horaire leur a été attribué.

Il y aura des ventes de billets échelonnées à partir d'avril 2026. Les fans sont invités à s'inscrire dès aujourd'hui pour bénéficier du meilleur choix de billets et d'événements, car les places pourraient être épuisées ou limitées lors des prochaines mises en vente. Les billets paralympiques seront mis en vente en 2027.

Les fans n'ont qu'à s'inscrire une seule fois pour participer aux prochains tirages et aux tirages paralympiques, une fois que les billets pour cet événement seront mis en vente plus tard en 2027. Ceux qui ne sont pas sélectionnés pour le premier tirage seront automatiquement inscrits aux tirages suivants.

pour participer aux prochains tirages et aux tirages paralympiques, une fois que les billets pour cet événement seront mis en vente plus tard en 2027. Ceux qui ne sont pas sélectionnés pour le premier tirage seront automatiquement inscrits aux tirages suivants. Toute personne désirant avoir accès à des billets - que ce soit pour un sport ou plusieurs événements - devra s'inscrire au tirage LA28.

Si les inscrits sélectionnés pour un créneau horaire n'achètent pas le nombre maximal de billets alloués pour les Jeux Olympiques (12 par personne) pendant ce créneau horaire, ils seront automatiquement inscrits aux tirages subséquents.

Les billets pour la cérémonie d'ouverture et de clôture seront disponibles lors de la première vague.

Les billets sont offerts à partir de 28 $ et les détails sur les prix pour toutes les catégories seront disponibles à l'ouverture de la première vague, en avril 2026.

Voici les préventes locales de Los Angeles et d'OKC*

Les préventes locales se déroulent du 2 au 6 avril 2026, avant l'ouverture de la première vague le 9 avril. Les résidents qui s'inscrivent au tirage au moyen des codes postaux de facturation dans les comtés suivants de la Californie du Sud et de l'Oklahoma seront automatiquement inscrits au tirage au sort pour des préventes et auront la chance d'obtenir un créneau horaire pendant une période spéciale d'accès anticipé avant la mise en vente des billets au grand public : Los Angeles, Orange, Riverside, Ventura, San Bernardino, Oklahoma, Canadien et Cleveland.

Le processus de traitement des billets de LA28 dépendra du fournisseur de services de billetterie officiel AXS et EVENTIM de LA28. En plus des billets individuels, des expériences d'accueil et des forfaits comprenant des billets seront également mis en vente sur place en 2026.

Options pour tous

LA28 s'engage à ce que les billets pour les Jeux soient accessibles à tous, en particulier aux membres de la communauté de Los Angeles. Pour atteindre cet objectif, LA28 veille à ce que les fans disposent d'un large éventail d'options de billets - des billets individuels qui commenceront à 28 $ aux expériences hôtelières haut de gamme - pour assister directement aux Jeux. Cela comprend au moins un million de billets dont le prix est de 28 $ et un tiers de billets dont le prix est inférieur à 100 $.

De plus, LA28 a lancé une collecte de fonds en novembre dans le cadre de laquelle des équipes sportives locales, des philanthropes et des partenaires feront des dons dans l'optique de financer des billets gratuits qui seront directement à des organismes locaux pour qu'elles les distribuent au sein de leurs communautés.

Pour vous inscrire au tirage de LA28, rendez-vous sur Tickets.LA28.org.

En hommage à son partenariat de longue date avec les Jeux Olympiques et Paralympiques, Visa a été désigné comme moyen de paiement officiel.

À PROPOS DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE LA28

LA28 présentera les Jeux Olympiques et Paralympiques à Los Angeles en 2028, réunissant plus de 15 000 des plus grands athlètes du monde pour célébrer le sport, la culture et le potentiel humain. Face à un éventail diversifié de lieux que seule la Californie du Sud peut offrir, de l'océan Pacifique aux scènes hollywoodiennes en passant par des stades de niveau mondial, Los Angeles deviendra la troisième ville à accueillir trois éditions des Jeux olympiques, après 1932 et 1984, et accueillera également ses tout premiers Jeux Paralympiques. Les Jeux de LA28 célébreront plusieurs étapes historiques, notamment le fait d'être les premiers Jeux Olympiques de l'histoire à compter plus de femmes que d'hommes parmi les athlètes, l'apparition de nouveaux sports olympiques et paralympiques, et le fait d'être les premiers Jeux depuis 1948 à ne pas nécessiter la construction de nouvelles infrastructures pérennes. Fonctionnant en tant qu'organisme sans but lucratif financé de façon indépendante, LA28 a établi une base solide de partenariats commerciaux fructueux, en plus de l'octroi de permis, de l'accueil, de la billetterie et avec le soutien du Comité international olympique.

* AUCUN ACHAT NI PAIEMENT REQUIS POUR VOUS INSCRIRE, PARTICIPER OU GAGNER. DES RESTRICTIONS S'APPLIQUENT. ADMISSIBILITÉ SOUS RÉSERVE D'UNE VÉRIFICATION. DOIT ÊTRE ÂGÉ D'AU MOINS 18 ANS AU MOMENT DE L'INSCRIPTION. LES MODALITÉS, LES ÉCHÉANCES ET LE PROCESSUS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS. LES MODALITÉS OFFICIELLES DU TIRAGE DES BILLETS DE LA28 SONT DISPONIBLES ICI. LES MODALITÉS OFFICIELLES DES PRÉVENTES POUR LES HABITANTS DE LOS ANGELES ET OKLAHOMA CITY SONT DISPONIBLES ICI. LA DISPONIBILITÉ DES BILLETS N'EST PAS GARANTIE ET L'ACHAT DE BILLETS EST ASSUJETTI À DES MODALITÉS ET EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES ICI.

